律政司成立高層預備小組 對接國家「十五五」規劃

律政司宣布成立律政司對接「十五五」規劃高層預備小組，為迎接即將公布的國家「十五五」規劃展開籌備工作，就「十五五」規劃作出更全面、精準和細緻的戰略部署，更積極發揮香港法律和爭議解決服務在國家發展中的角色。

預備小組由律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞，分別出任組長和副組長。成員包括民事法律專員、法律政策專員、國際法律專員和律政司政務專員，兩名秘書分別是法治建設辦公室首席政府律師和香港國際法律人才培訓辦公室主任。

律政司對接「十五五」規劃高層預備小組召開首次會議。

林定國：為建設法治中國獻力

預備小組今日召開首次會議，討論了律政司在「十五五」規劃下的重點發展領域、人手和資源編配等工作。待「十五五」規劃細節出台後，預備小組將轉為編制小組，以推展主動對接工作，並按行政長官指示，在年內完成對接的「香港五年規劃」，推動香港更好融入國家發展大局。

林定國表示，香港可在「十五五」規劃中，爭取發揮其「國際化、高水平、信譽好」的法律和爭議解決服務優勢，並在培訓國際法律人才方面積極作為，在國家涉外法治建設中發揮更好作用，為建設更高水平的法治中國貢獻力量。