財政預算案2026｜陳恒鑌倡抽獎式消費券設百萬大獎 林筱魯促設大灣區人才庫配對勞動力

新一份《財政預算案》將於下周三（25日）公布，多個政黨均提建議，其中民建聯提出針對餐飲零售的抽獎式電子消費券，消費者於周一至五在港消費指定金額後，可獲抽獎機會，中獎者需於當周的星期六日使用消費券，藉以鼓勵留港消費。該黨立法會議員陳恒鑌今早（20日）在電台節目中表示，澳門及台灣都在做相類似的消費券，若政府有盈餘，拿10億、8億元出來，足以令市道非常暢旺。

民建聯倡政府可提供消費券供抽獎 寬減長者自住物業差餉

他續稱，抽獎式電子消費券可以提供不同價位的消費券，形容是多有多中、少有少中，可以幾百元至幾千元不等，甚或設置大獎100萬元都可以，每當需要用消費券時，市民或多或少都會再消費多一點，即可推動市道。

至於其他「派糖」措施，該黨又建議恒常寬減長者自住物業差餉，他解釋近年少了寬免，很多長者已退休沒有收入，反映每季都要交差餉相對吃力，因此建議若相關單位屬長者自住，可作相應減免，以令長者安心。

該黨亦建議提高子女免稅額，由13萬元增加至15萬元；延長初生子女可享額外免税額的時間，由兩年增至三年，並設立聘請外傭開支扣稅額。陳恒鑌表示，子女免稅額相關措施，既可鼓勵生育，亦希望可以幫到中產紓緩壓力。

林筱魯：「四大工程」推動深層改革 檢討中高齡就業計劃

另外，選委界立法會議員林筱魯提出「四大工程」推動深層改革。他在同一節目上形容，今年是好好的契機，從每年一度的調整，藉「十五五」規劃以處理一些較為長期的結構性問題，指出「四大工程」代表社會現有4大問題，即社會結構、經濟結構、城市管理、行政系統，強調四者都是相連相關，可透過科技去處理。

針對社會各種結構性問題，他指現有勞動力與新經濟需要的勞動力有錯配，但不應即時淘汰原有勞動力，建議政府設立勞工市場科技配對平台，建立大灣區人才庫，以了解不同人才身處於哪個區域，再因應市場需要進行配對。

他亦建議要檢討中高齡就業計劃、檢討持續進修基金，強調未來要協助現有勞動力轉型，教育、人力、培訓等三方結合有其必要性，而設立社會服務獎勵券，是為了讓長者可以服務社會同時獲得一些獎勵，以鼓勵更多人投身服務社會的行業。

記者：郭詠欣

相關新聞：

財政預算案．前瞻︱庫房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消費券吹淡風

財政預算案2026前瞻｜政黨倡降烈酒稅門檻至100元 業界：經濟效益足彌補酒稅損失

財政預算案2026｜新加坡派3000元消費券 香港可仿效？經濟學者列數原因反對

大棋盤︱財政預算案「派糖」訴求增 夜間消費券、強積金買樓難實行 官場研判效益有限