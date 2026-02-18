何永賢訪啟德簡約公屋參與「迎春同樂 共聚啟德」市集活動 住戶感恩居住環境改善

房屋局局長何永賢上周五（13日）到訪啟德世運道簡約公屋，參與迎春市集並探望居民。有住戶分享，對比過往租住的「劏房」，簡約公屋的環境更舒適，省下的租金亦可讓兒子有更好的發展。新一批簡約公屋正接受申請，2月20日前申請可獲優先處理。

參與市集活動 與居民同樂

何永賢與房屋局副局長戴尚誠上周五（2月13日）到訪啟德世運道簡約公屋，參與「迎春同樂 共聚啟德」市集活動。現場設有多個遊戲及揮春攤位，何永賢亦與街坊互贈手寫揮春，充滿節日氣氛。活動舉辦了漂漆及彩繩編織等工作坊攤位，吸引不少居民參與，製作獨一無二的漆扇及飾物。

住戶讚環境改善 租金大減

何永賢一行人亦聯同營運機構及建築團隊探望居民。有媽媽分享入住後的喜悅，指以往一家人居於僅百來呎、租金高昂的「劏房」。她表示，現時居住環境更為舒適，省下來的租金也可讓兒子得到更好的照顧和發展。

新一批簡約公屋接受申請

新一批簡約公屋現正接受申請，包括啟德世運道（第二期）逾3,000個單位，以及柴灣常安街、屯門欣寶路及屯門青發街另外3個項目。當局呼籲有需要的市民把握時間，於2月20日前提交申請，將可獲優先處理。