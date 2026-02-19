議政隨想︱范駿華：《審慎務實 蓄力未來》

近年香港正處於多重轉型交匯的關鍵時刻，地緣政治與全球經濟格局重塑，本地產業結構必須加快升級轉型。以滅赤為根本，如何在審慎理財的前提下投資未來、協助產業提速提效發展等範疇正是2026–27年度《財政預算案》的重點。

考慮到長遠穩健公共財政，筆者認為政府在考慮擴闊稅基之餘，應要推出具彈性及吸引力的配套措施。譬如提振旅遊及零售業發展活力的同時，可考慮針對即日來回旅客適當徵收新稅，提升旅客選擇過夜逗留的吸引力，相信能帶動經濟復甦與就業增長，亦為公共財政持續注入新動力。

另一方面，人工智能的加速蛻變，正重塑著全球經濟體的核心競爭力。唯有透過教育、科技、人才一體化發展，才能更好應對經濟轉型的挑戰。故預算案亦需聚焦以創新科技賦能產業。具體以教育科技產業為例，不妨加大中小學人工智能領域的經常性投放，透過增加優質教學資源供給、完善教師系統培訓機制，並增潤學界開展更深層次內地研學交流活動等方式，提升教與學應用科技的質素。而除強化校內教學外，亦可將其延伸至支援家長及社區層面，例如舉辦社區親子AI工作坊等方式，以家長、學校、社會協同之力全方位擴闊學生的人工智能應用能力及前瞻視野，長遠為數字經濟發展儲備高質素人才。

置身全球百年未有之大變局中，香港亟需掀開新一輪蛻變篇章，堅守「一國」之本、善用「兩制」之利，以更高遠的戰略視野建設祖國、服務社會，在發展機遇中穩健前行、開創未來。

范駿華