鄧炳強到車公廟視察 花88元購買小風車吊飾 預告稍後公布新皇崗口岸啟用日期
更新時間：11:19 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:19 2026-02-18 HKT
今日（18日）是農曆大年初二，適逢車公誕，保安局局長鄧炳強特意前往車公廟視察，並為在場當值的前線人員加油打氣，期間向市民問好。他祝願國泰民安、香港繼續保持安全平穩，經濟能夠更進一步發展，最後花費88元購買車公廟小風車吊飾。
鄧炳強表示，感謝在節日期間緊守崗位的警隊、民安隊及醫療輔助隊隊員，並特別向附近的警務人員及義工團隊致以謝意，表揚他們為保障市民安全，犧牲與家人共聚的時間。
新皇崗口岸規劃「已具備初步條件」
鄧在視察過程中購買了一個風車，寓意新一年順風順水。他形容現場人流暢旺，秩序井然，雖然目前時間尚早，但已有不少市民到場，氣氛熱鬧喜慶，攤檔購物情況亦大致順暢。
他續指，昨日（年初一）本港各個出入境管制站整體運作暢順，全日錄得約77萬人次出入境。他指特別是陸路口岸已加開檢查櫃檯及所有通道，並在有需要時增設了流動櫃位，整體過關流程順暢，絕大部分旅客能在15分鐘內完成手續，部分時段更無需輪候。
被問及新皇崗口岸會在何時啟用，鄧炳強回應指，目前相關的規劃已經具備初步條件，特區政府正與深圳方面積極商討。他強調，當局期望能加快進度，並會在稍後時間適時公布具體啟用日期。
記者：黃子龍
攝影：汪旭峰
