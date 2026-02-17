何永賢歲晚家訪三聖邨 再赴啟業邨與街坊同樂寫揮春

房屋局局長何永賢表示，每逢過年過節，都會盡量抽時間探訪公屋居民。在剛過去的星期日（年廿八），就參與由民政事務總署統籌的十八區「駿馬迎新」歲晚家訪，在屯門民政事務專員關可臨陪同下，聯同屯門區議員和關愛隊成員探訪居於三聖邨的獨居長者和不同家庭。

三聖邨已納入新一輪優化工程

何永賢在社交平台表示，三聖邨有40多年歷史，屋邨沿路看到五金舖、藥房、冬菇亭和辦館，處處感受到多年累積的濃厚社區人情。探訪居民時，獨居長者並不孤獨，與關愛隊熟得像朋友一樣；有大家庭迎來小寶寶，新年時單位兒孫滿堂；有少數族裔家庭的子女陸續成長，孕育出將來的科研人才。很高興看到公屋書寫出溫馨的安居故事、共融跨代的社區人情，還映照出新一代及香港未來的無限可能。三聖邨已納入新一輪優化工程，以附近的山海與沙灘為主題，美化後一定會令屋邨煥發活力。

她又透露早前也去到啟業邨，參與立法會議員鄧家彪與街坊一起寫揮春的活動，她寫了「活潑可愛」、「快高長大」給邨內幼兒園的孩子，並聯同鄧家彪及觀塘區議員向居民派揮春、利是封等。

何：好設計可營造更和諧社區

何永賢稱，邨內的公共空間有不少長者聚在一起聊天，也是小朋友跑跑跳跳的地方，一個好的設計，可以讓空間迎合和容納不同人的需要，營造更和諧的社區。她和一眾議員看了現階段啟業邨的美化成果，感受到小工程也可以為整個屋邨形象帶來大轉變，令大家更期待整體美化工程完成後，為居民、為社區帶來更大的幸福感。

