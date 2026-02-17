Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何永賢歲晚家訪三聖邨 再赴啟業邨與街坊同樂寫揮春

政情
更新時間：14:25 2026-02-17 HKT
發佈時間：14:25 2026-02-17 HKT

房屋局局長何永賢表示，每逢過年過節，都會盡量抽時間探訪公屋居民。在剛過去的星期日（年廿八），就參與由民政事務總署統籌的十八區「駿馬迎新」歲晚家訪，在屯門民政事務專員關可臨陪同下，聯同屯門區議員和關愛隊成員探訪居於三聖邨的獨居長者和不同家庭。

三聖邨已納入新一輪優化工程

何永賢在社交平台表示，三聖邨有40多年歷史，屋邨沿路看到五金舖、藥房、冬菇亭和辦館，處處感受到多年累積的濃厚社區人情。探訪居民時，獨居長者並不孤獨，與關愛隊熟得像朋友一樣；有大家庭迎來小寶寶，新年時單位兒孫滿堂；有少數族裔家庭的子女陸續成長，孕育出將來的科研人才。很高興看到公屋書寫出溫馨的安居故事、共融跨代的社區人情，還映照出新一代及香港未來的無限可能。三聖邨已納入新一輪優化工程，以附近的山海與沙灘為主題，美化後一定會令屋邨煥發活力。

她又透露早前也去到啟業邨，參與立法會議員鄧家彪與街坊一起寫揮春的活動，她寫了「活潑可愛」、「快高長大」給邨內幼兒園的孩子，並聯同鄧家彪及觀塘區議員向居民派揮春、利是封等。

何：好設計可營造更和諧社區

何永賢稱，邨內的公共空間有不少長者聚在一起聊天，也是小朋友跑跑跳跳的地方，一個好的設計，可以讓空間迎合和容納不同人的需要，營造更和諧的社區。她和一眾議員看了現階段啟業邨的美化成果，感受到小工程也可以為整個屋邨形象帶來大轉變，令大家更期待整體美化工程完成後，為居民、為社區帶來更大的幸福感。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
21小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
6小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
6小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
17小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
生活百科
7小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
19小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年 氣色絕佳狀態驚人 一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
5小時前