馬年︱林定國冀香港「馬」力十足 跑得更快更遠

農曆將年將至，律政司司長林定國與太太袁淑明今日（16日）特意向一眾市民拜個早年，祝願市民馬年事事順心，冀香港「馬」力十足，乘勢而上，跑得更快更遠。

林定國在社交平台發文指，今日為年廿九，相信市民都忙著準備今晚的團圓飯，一家大小歡聚一堂，共享天倫之樂。他和太太祝願各位市民馬年事事順心，「馬」到功成，笑口常開；精神奕奕，龍「馬」精神。更希望香港「馬」力十足，乘勢而上，跑得更快更遠，開創更美好格局。同時，他祝願國家繁榮昌盛、國泰民安；適逢今年為馬年，林定國更揮毫寫出「馬到功成」的揮春。

林定國親手寫出「馬到功成」的揮春。

律政司司長林定國（右）與太太袁淑明特意向一眾市民拜個早年。

圖：林定國fb