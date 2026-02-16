馬年︱林定國冀香港「馬」力十足 跑得更快更遠
更新時間：14:12 2026-02-16 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-16 HKT
發佈時間：14:12 2026-02-16 HKT
農曆將年將至，律政司司長林定國與太太袁淑明今日（16日）特意向一眾市民拜個早年，祝願市民馬年事事順心，冀香港「馬」力十足，乘勢而上，跑得更快更遠。
林定國在社交平台發文指，今日為年廿九，相信市民都忙著準備今晚的團圓飯，一家大小歡聚一堂，共享天倫之樂。他和太太祝願各位市民馬年事事順心，「馬」到功成，笑口常開；精神奕奕，龍「馬」精神。更希望香港「馬」力十足，乘勢而上，跑得更快更遠，開創更美好格局。同時，他祝願國家繁榮昌盛、國泰民安；適逢今年為馬年，林定國更揮毫寫出「馬到功成」的揮春。
圖：林定國fb
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
2026-02-15 12:00 HKT