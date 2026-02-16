大棋盤︱民建聯下月換屆 未來強化人才培訓、危機應對

馬年將至，政府在農曆新年期間仍要馬不停蹄工作，包括制訂宏福苑長遠安置方案，財爺陳茂波則於年初九發表新一份《財政預算案》。政黨方面，立法會最大黨民建聯已敲定下月換屆，主席陳克勤預料很大機會連任，副主席人選不會大變。

民建聯執委會任期為兩年，過去通常在4月換屆，但2023年由於要配合該黨改革研究，推遲至9月舉行。執委會原定去年9月任期屆滿改選，但因應立法會換屆選舉等因素，當時執委會通過任期延長半年，按理最遲今年3月也要改選。按一般做法，該黨會先選出50多人執委會，之後再選出新一屆領導層。

宏福苑火災黃碧嬌陷爭議 危機管理有優化空間

據悉，民記原計劃2月下旬改選，但由於2月中下旬至3月上旬，分別會是農曆新年假期、《財政預算案》及緊接而來的全國兩會，日程緊逼，時間上需「就一就」，待兩會完成後再作改選。黨員近期已收到黨內選舉委員會的通知，選舉期定於3月4日至3月13日，選票將於3月2日寄出。

有民記中人指，該黨人事向來穩定，創黨至今30多年亦僅5任主席，預料領導層人選不會有太多變化。至於黨內改革，如將工商專業委員會及青年民建聯升格為獨立支部，過去數年已悉數完成，工作已上軌道，因此架構上也不會大改。

該人指，未來民建聯會投放更多精力在人才培訓上，尤其「政道」課程反應非常好，有助提升黨員對本地與國家事務的瞭解及吸納新血，現時課程已發展成熟，往後會將其進一步常規化，「公開的，或只開放予黨內受邀人士的培訓，兩種都會有，定期進行」。

另有該黨核心人士提到，在去年宏福苑火災中，大埔區議員黃碧嬌因曾任前法團顧問，以及曾高調支持前法團及維修工程，她本人以至整個民建聯都陷入輿論爭議，當時更是立法會選舉前夕。

據悉民記內部研判，黃碧嬌有否責任仍有待查明，現時未有定論，但黨內不少人認同，內部在危機管理方面仍有改進空間，例如事發後黃碧嬌部分言論應對，被認為進一步挑起火頭，「有點『2019年模式』，在當時風頭火勢下，未必對事情最好」，往後會加強培訓黨友應對技巧。

另一邊廂，民建聯日前簡介今年兩會的重點建議內容，記者會由該黨副主席、港區人大代表召集人陳勇主持。自李慧琼2023年接任全國人大常委以來，過去兩年同類記者會皆由她領頭，但今年她再上一層樓出掌立法會，故沒再參與記者會。據悉，李慧琼稍後會另外獨立提出建議。

同屬民建聯的立法會前主席曾鈺成當年曾承諾「三不」，即不投票、不參加民建聯黨團活動、不發表政見，維持大主席的中立性，但現在李慧琼身兼人大常委，肩負向社會解說人大工作的責任，如何拿捏「身位」值得留意。

聶風