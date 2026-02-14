政府辦白皮書專題研討會 李家超：《白皮書》具一錘定音指導意義

特區政府早上(14日)在政總舉辦《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書專題研討會。李家超在研討會上發言，分享白皮書為他帶來的三點重要啓發。他強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，白皮書對此發揮了一錘定音的作用。

白皮書具一錘定音指導意義

李家超首先表示，《白皮書》對他帶來三種重要啓發和體會，首先是對香港特區至為重要，具有一錘定音的指導意義。他表示《白皮書》開宗明義闡明「維護國家主權、安全、發展利益是『一國兩制』方針的最高原則」，明確了香港維護國安是「一國兩制」的最高原則，發揮了一錘定音的作用。

《白皮書》從五個部分闡明香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任等，亦全面回顧香港維護國家安全的實踐歷程和經驗，並系統總結了實踐要求。這對於香港全面準確貫徹「一國兩制」方針，以高水平安全護航高質量發展，具有重大而深遠的意義。

李家超指《白波書》《白皮書》發布的時間節點十分關鍵，具有立足現實的警示意義。政府新聞處圖片

「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。李家超FB圖片

李家超又指，《白皮書》用「六個堅持」系統論述以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，具有實踐落實的行動意義。李家超FB圖片

他亦提到政府將通過不同渠道，鼓勵社會各界舉辦有關《白皮書》的學習活動。李家超FB圖片

發布時間節點具警示意義

第二，《白皮書》發布的時間節點十分關鍵，具有立足現實的警示意義。李家超表示，白皮書於黎智英案判決翌日發布，更具警示意義。從時間節點上看，《白皮書》發布之日，正是黎智英被法庭重判入獄二十年的翌日。黎智英背叛國家和香港特區，長期利用《蘋果日報》荼毒市民，煽動仇恨、蓄意製造社會對立、美化暴力，公然乞求外部勢力制裁中國、制裁香港特區，賣國禍港，罪證纍纍。法庭重判黎智英，彰顯了法治和公義，更是對勾結外部勢力危害國家安全的歹毒圖謀，發出最嚴厲的警告。

《白皮書》在這個重要時候發布警醒大家必須牢記，香港曾因國家安全中門大開導致政治亂象不斷，是在維護香港國家安全法律制度護佑下，才實現由亂到治、走向由治及興。

「六個堅持」具實踐落實行動意義

第三，《白皮書》用「六個堅持」系統論述以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，具有實踐落實的行動意義。

一、「堅持中央的根本責任和特區的憲制責任相統一」：李家超指，作為香港特區首長、當家人，會領導和統籌特區行政、立法、司法機關依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

二、「堅持把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中」：全面落實「愛國者治港」原則，堅持和完善行政主導，把政治安全擺在首位，推動行政與立法良性互動，不斷提升特區政府的治理效能。

三、「堅持尊重和保障人權」：《香港國安法》和《維護國家安全條例》依法保障香港居民根據《基本法》和國際公約適用的權利和自由。其原則是懲罰極少數從事危害國家安全活動的犯罪分子，保護的是奉公守法的廣大群眾，確保「一國兩制」行穩致遠

四、「堅持在法治軌道上維護安全」：保持香港普通法制度，持續健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制。嚴格依照《憲法》、《基本法》、《香港國安法》以及本地法律開展工作，堅持罪刑法定，法律不溯及既往，奉行無罪推定，一案不二審。

五、「堅持統籌發展與安全」：以高水平安全護航高質量發展，再以高質量發展保障高水平安全，在新形勢下更加重視金融、航運、貿易，以及海外利益保護等非傳統領域的安全。同時，積極融入及服務國家發展大局，鞏固提升香港獨特地位優勢。

六、「堅持在開放中維護安全」：在有高水平安全保障下推進高水平開放。李家超表示，香港維護國家安全有助貢獻維護全球產業鏈、供應鏈、資金鏈安全，維護國際經濟金融安全，維護經濟全球化的基本秩序，他衷心感謝中央始終全力支持香港建設高水平安全、防範化解重大風險隱患、廣泛拓展國際聯繫及保持香港長期繁榮穩定。

李家超總結，當前世界變局加速演進，面對的國家安全風險變化莫測，現在安定繁榮的良好局面來之不易。他表示會繼續與各界一起維護國家安全和推動發展經濟，並以總體國家安全觀為指引，把握《白皮書》的「六個堅持」，全面維護國家主權、安全、發展利益。他亦提到政府將通過不同渠道，鼓勵社會各界舉辦有關《白皮書》的學習活動，增強市民的國家安全意識。

