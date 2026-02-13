羅淑佩訪皇后山邨基層 送親筆「福」揮春 購小食支持本地小店

新春將至，行政長官和各司局長將一連四日分走全港各區，了解市民生活與居住情況，並送上新春祝福。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（13日）到訪粉嶺皇后山邨，探望基層家庭並了解其居住情況。她其後到訪邨內商場，支持參與「共築．創業家」計劃的年輕創業者，並對其成功表示讚賞。

住戶稱搬離劏房生活大為改善

羅淑佩聯同北區民政事務專員卓穎然、北區區議員胡景鵬及宋冰冰等人，在歲晚期間到訪皇后山邨兩戶家庭，並食物福袋、全運會紀念品，以及羅淑佩親手寫的「福」字揮春等新春禮物。

其中一位住戶鄭女士表示，以往居於劏房，空間狹小，遷入皇后山邨後，單位較寬敞，屋邨設施齊備，女兒亦有空間學習樂器，生活質素大為改善。羅淑佩指，得悉鄭女士為教友，為對方能透過信仰增添生活喜樂而感恩。另一住戶「妹頭姐」則熱心參與關愛隊義工活動，並建議關愛隊可舉辦烹飪班，傳承傳統手藝。羅淑佩讚揚她精神奕奕，並樂於聽到她分享與孫兒相處的幸福點滴。

羅淑佩到訪邨內韓式食店 購數款小食表支持

家訪結束後，羅淑佩一行人到訪邨內商場的韓式食店「姐姐小食」。該店參與房屋署「共築．創業家」計劃，獲免租金以幫助創業者試行創業。店主Cherry感謝計劃讓她實踐創業夢，並指目前生意穩定，午市時段經常滿座。羅淑佩在了解店舖經營情況後，購入數款小食以示支持，並期望各界能多支持本地小店，共同協助年輕人實現夢想。

