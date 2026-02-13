Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葵青區再有區議員違泊 潘志成深夜發文致歉：日後會多加留意︱Kelly Online

政情
更新時間：18:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：18:30 2026-02-13 HKT

繼工聯會區議員周潔莹被揭違泊在公共屋邨行人路、阻塞消防通道後，同屬葵青區的民建聯區議員潘志成昨日（12日）亦被揭違泊，他深夜發文為事件向公眾致歉，承諾日後會多加留意。民政及青年事務局局長麥美娟今日（13日）回應事件時表示，區議會主席已發信提醒有關議員，並重申區議員言行舉止須符合社會期望。

潘志成深夜發文認違泊並致歉

潘志成被指於周二（10日）將座駕停泊於葵芳邨葵芳廣場側的緊急消防通道。事件曝光後，潘志成昨日（12日）深夜在社交平台發文，「鄭重向公眾致歉」，稱明白事件對公眾產生不良觀感，並承諾日後會多加留意。

民政事務總署回覆傳媒查詢時表示，葵青民政事務處獲悉事件後已即時嚴肅跟進，並提醒對方遵守有關規定。葵青區議會主席亦將以書面方式，嚴正提醒潘志成，並請全體議員務必加倍留意。

麥美娟屢提醒議員須符公眾期望

是次為葵青區一周內第二宗區議員違泊事件。日前，工聯會周潔莹被指將車輛違泊於葵涌石籬邨行人路，該處鄰近消防通道。周潔莹事後承認錯誤並致歉，解釋是因物資過多及升降機故障。

麥美娟上周六（7日）曾表示，已提醒區議員「行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望」，惟潘志成的違泊事件仍在提醒後發生。麥美娟今日（13日）回應事件時再指，當局多次強調，特區政府非常重視區議員的履職表現，因此區議員日常的言行舉止，都應該是要符合社會對區議員的期望，相關的區議會主席已發信嚴正地提醒有關區議員，必須要確保他們的言行舉止，能夠符合社會大眾對區議員的期望。

相關新聞：

私家車泊屋邨行人路 阻塞消防通道 區議員「小花」周潔莹認衰道歉 一原因解釋違例

區議員周潔莹消防通道違泊 麥美娟：區議員須盡責履職兼謹言慎行

司局長一連四日落區家訪 麥美娟：以「駿馬迎新」為主題 傳遞社區正能量

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
5小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前