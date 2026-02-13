葵青區再有區議員違泊 潘志成深夜發文致歉：日後會多加留意︱Kelly Online

繼工聯會區議員周潔莹被揭違泊在公共屋邨行人路、阻塞消防通道後，同屬葵青區的民建聯區議員潘志成昨日（12日）亦被揭違泊，他深夜發文為事件向公眾致歉，承諾日後會多加留意。民政及青年事務局局長麥美娟今日（13日）回應事件時表示，區議會主席已發信提醒有關議員，並重申區議員言行舉止須符合社會期望。

潘志成深夜發文認違泊並致歉

潘志成被指於周二（10日）將座駕停泊於葵芳邨葵芳廣場側的緊急消防通道。事件曝光後，潘志成昨日（12日）深夜在社交平台發文，「鄭重向公眾致歉」，稱明白事件對公眾產生不良觀感，並承諾日後會多加留意。

民政事務總署回覆傳媒查詢時表示，葵青民政事務處獲悉事件後已即時嚴肅跟進，並提醒對方遵守有關規定。葵青區議會主席亦將以書面方式，嚴正提醒潘志成，並請全體議員務必加倍留意。

麥美娟屢提醒議員須符公眾期望

是次為葵青區一周內第二宗區議員違泊事件。日前，工聯會周潔莹被指將車輛違泊於葵涌石籬邨行人路，該處鄰近消防通道。周潔莹事後承認錯誤並致歉，解釋是因物資過多及升降機故障。

麥美娟上周六（7日）曾表示，已提醒區議員「行為舉止一定要符合公眾對區議員的期望」，惟潘志成的違泊事件仍在提醒後發生。麥美娟今日（13日）回應事件時再指，當局多次強調，特區政府非常重視區議員的履職表現，因此區議員日常的言行舉止，都應該是要符合社會對區議員的期望，相關的區議會主席已發信嚴正地提醒有關區議員，必須要確保他們的言行舉止，能夠符合社會大眾對區議員的期望。

相關新聞：

私家車泊屋邨行人路 阻塞消防通道 區議員「小花」周潔莹認衰道歉 一原因解釋違例

區議員周潔莹消防通道違泊 麥美娟：區議員須盡責履職兼謹言慎行

司局長一連四日落區家訪 麥美娟：以「駿馬迎新」為主題 傳遞社區正能量