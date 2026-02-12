Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

議政隨想︱譚鎮國：《以行動回應期盼 用實幹對接發展》

第八屆立法會自元旦宣誓就任至今已「滿月」，作為新界北地區直選議員，我時刻謹記選民所託，積極透過大會發言、口頭與書面質詢、法案審議及各委員會工作，持續將市民聲音帶入議會，務求政策貼近民意、切合民生所需。

過去在地區服務及參選落區期間，不少市民就交通、就業、醫療等各方面議題反映意見，我深深感受到「民生無小事」，市民最關注是日常身邊發生的事，而議員正是要透過完善政策或資源分配等，為市民解難。其中俗稱「風火輪」及「電雞」等電動可移動工具，電池隱患與行駛安全等問題，直接關乎社區的安危。早前我在議會提出相關口頭質詢，促請政府加快完善規管框架，推動制度走向更健全。目前，這一議題已獲政府正面回應，計劃於今年內完成立法，推出規管安排。

第八屆立法會自元旦宣誓就任至今已「滿月」。資料圖片
與此同時，推動北部都會區發展作為我參選立法會的原因之一，亦是我工作的重點方向。北都是香港未來發展的新引擎，它的成功將為新界北乃至全港市民帶來更多機遇，如更多的就業機會、職住均衡的生活、更好的教育、醫療服務等等。隨著北都發展已逐步邁向收成期，多項發展措施亦陸續推出，議會對北都的討論日益深入。我在議會內外將持續倡議，尤其就交通基建、就業配套、社區設施等方面建言，期望以創新思維拆牆鬆綁，加快落實效率，讓市民早日共享發展成果。

行政立法良性互動，為第八屆立法會展開新局，我將繼續恪盡職守，紮根地區，發揮多年來的跨界別經歷，整合資源、協同各方，推動民生議題與地區發展。國家「十五五」規劃為香港帶來新機遇，行政長官李家超亦提出制定香港首個五年規劃，以全面對接國家戰略。立法會作為特區治理體系的重要組成部分，定當與特區政府並肩而行，以理性務實的態度，推動有利民生、促進發展的政策與法例，共同建設更安全、更繁榮、更美好的香港。

譚鎮國

