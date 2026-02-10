國安白皮書︱唐英年：助社會檢視香港維護國安責任 堅持高水平安全保障及發展

全國政協常委唐英年就黎智英案裁決及國務院發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書表示，裁決彰顯本港法治，而白皮書則重申香港維護國安的憲制責任。他強調，白皮書有助社會重新檢視香港在維護國家安全上的重要責任，而安全是發展的前提，香港需履行相關內容，堅持在高水平安全保障下推進高水平開放。

白皮書重申憲制責任 黎案裁決彰顯法治

唐英年表示，高等法院對黎智英等人士危害國家安全案件的裁決，彰顯了香港的法治精神。他指出，在法治社會中，任何人均有守法的責任，違法者必須負上刑責，而社會安全和穩定才能有發展空間及機會。

唐英年認為，白皮書正好重申香港維護國家安全的憲制責任，有助「一國兩制」實踐行穩致遠。他解釋，白皮書具有濃厚時空意義，從歷史角度，回顧香港在維護國家安全上的角色，總結香港由亂到治、由治及興的發展，有助社會重新檢視香港在維護國家安全上的重要責任。

安全為發展前提 迎「十五五」規劃挑戰

「安全是發展的前提，發展是安全的保障」，唐英年相信，隨着黎智英等人的危害國安案件審訊告一段落，法治精神得到彰顯後，香港需要重新上路，履行白皮書的內容，堅持在高水平安全保障下推進高水平開放，以迎接國家「十五五」規劃的發展新安排，以及環球變幻不定的地緣政治挑戰。