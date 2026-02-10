國安白皮書︱林定國：講好國安故事必要讀物 助外界了解香港如何由亂到治

國務院發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。律政司司長林定國今日（10日）在社交平台撰文指，白皮書是闡述香港維護國安最權威詳盡的文件。他指白皮書有助外界了解香港如何由亂到治，並重申本港維護國安會繼續堅持保障人權及法治等原則。

中央闡述香港維護國安最權威、全面和詳盡文件

林定國表示，國務院發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，屬中央闡述香港維護國家安全議題上，最權威、全面和詳盡的文件，是講好香港國安故事的必要讀物，形容是「前事不忘，後事之師」。他指出，白皮書以歷史觀及時序，詳述和剖析香港過去遇到的挑戰、應對理念、策略與成果，並重申立場及表達對港的要求和期望。

林定國指出，維護國家統一和領土完整是國安的最根本要求。惟回歸後二十多年，因種種內外原因，香港一直未能有效履行相關憲制責任，令內外敵對勢力肆意進行各種危害國家安全活動。在危急情況下、亦可說是在別無更好選擇下，中央履行其根本責任，撥亂反正，建立健全香港維護國安的法律制度和執行機制，並完善選舉制度以落實「愛國者治港」原則，為香港有效履行憲制責任創造必要條件。他認為，特區行政、立法和司法機關亦取得重要成果，令香港由亂到治，現已走上由治及興的新階段。

維護國安須堅持兩大原則

林定國強調，基於複雜的地緣政治，社會必須居安思危，絕不能輕視可能更複雜、更隱蔽的國家安全風險。他引述白皮書提及香港在維護國安上必須堅持的原則。首先是不追求「絕對安全」，指香港相關法律按國際標準，充分尊重和保障基本人權和自由，確保在安全和發展之間取得動態平衡，對維持香港作為開放、自由、多元的國際大都會至為關鍵。

另外，則是堅持法治軌道，指香港嚴格按照基本法治原則處理國安問題，特別是司法機關獨立行使審判權，依法審理國安案件，不受任何干涉。他形容，優良且具信譽的法治環境，是香港在「一國兩制」下必須維持的獨特制度優勢。

林定國表示，充分理解白皮書，能更有信心、更有理有節地講好香港維護國安的故事，並更全面準確地履行相關責任。

相關新聞：

國務院發布維護國安《白皮書》 涵五大範疇 形容國安如陽光空氣 不追求「泛化安全」允保障人權

國安白皮書｜李家超稱正合其時：對國家叛徒作嚴正警告 斥黎智英充當外部勢力爪牙

國安白皮書｜港澳辦：總結國安實踐經驗 護航「一國兩制」發展正本清源

國安白皮書｜中聯辦：白皮書發布為新起點 國家安全工作將向縱深推進