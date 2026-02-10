國安白皮書｜中聯辦：白皮書發布為新起點 國家安全工作將向縱深推進

國務院發佈《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。中聯辦表示，在「一國兩制」實踐進入新階段、香港由治及興邁出新步伐的關鍵節點，國務院新聞辦公室發布白皮書，總結「一國兩制」下香港維護國家安全的經驗啟示，深入揭批反中亂港勢力對香港國安立法、執法、司法的攻擊抹黑，有助於人們更加全面理解維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，更加深刻認識香港維護國家安全面臨的形勢任務和實踐要求，更加準確發展的方向安全、觀航方向發展實踐。

維護國家安全是香港的憲制責任

發言人強調，維護國家安全是香港的憲制責任。香港回歸祖國近29年的實踐一再證明，國安才能港安、家好、業興。特區政府就《維護國家安全條例》進行公眾諮詢時，98.6%的意見書表示支持。香港特區持續改善本地維護國家安全的法律制度，有力開展維護國家安全執法和司法，紮實推動國家安全宣傳教育，形成了全社會維護國家安全的強大合力。政權安全得到有效維護，管治權牢牢掌握在愛國者手中，行政主導體制運作順暢，社會治理水準不斷提升，香港居民的自由、人權、民主得到堅實保障。香港經濟發展持續向好，民生不斷改善，事實勝於雄辯，對香港維護國家安全的種種攻擊抹黑都不攻自破，「東方之珠」風采更勝往昔。

維護國家安全沒有完成時 只有進行時

發言人表示，維護國家安全沒有完成時，只有進行時。白皮書發布為新起點，香港維護國家安全工作將向縱深推進，必將持續以高水準安全護航高品質發展。在中央全力支持下，香港維護國家安全的法律體系和執行機制定能固根本、穩預期、利長遠，促進香港健步邁向由治及興，促進香港實現良政善治及長期繁榮穩定，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

