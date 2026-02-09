黎智英判刑︱入境處 : 堅決支持法庭予以嚴懲 嚴密把關防範一切危害國安行為

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司去年被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，黎智英今早於西九龍法院被判囚20 年。入境處表示，法庭判刑清楚顯示黎智英所犯罪行非常嚴重，必須予以嚴懲，入境處對此表示堅決支持。

判決充分體現法律公正與威嚴

入境處指黎智英長期以來充當反中亂港勢力的主要策劃者與組織者，其利用所控制的《蘋果日報》為掩護，假借新聞報道之名，行危害國家安全、破壞香港繁榮穩定之實。黎智英持續通過煽動性文章蠱惑人心，並勾結外部勢力，妄圖乞求外國對中央及香港特區政府實施所謂制裁。此次依法判決，充分體現了法律的公正與威嚴，明確昭示：任何危害國家安全的行為，必將受到法律的嚴厲制裁。

入境處強調，維護國家安全是香港繁榮穩定的基石，也是確保「一國兩制」行穩致遠的關鍵。入境處將繼續依法履職，按照所有適用法例和現行入境政策嚴密把關，堅守國家南大門，堅決防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為，為香港的繁榮穩定保駕護航。