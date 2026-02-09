黎智英案｜中律協：堅決支持依法懲處 維護國家安全與香港法治

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司去年被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」3罪罪成，黎智英今早於西九龍法院被判囚20年。香港中律協今日（9日）表示，堅決支持高等法院就黎智英案的裁決。協會認為，判決維護國家安全與香港法治，充分體現「罪刑相適應」原則。協會亦譴責外部勢力藉此案抹黑香港，並向所有頂住壓力、依法履職的司法人員致敬。

黎智英案罪行重大 審訊公正透明

中律協就高等法院對黎智英案的判決發表聲明，表示堅決支持。聲明指出，黎智英的行徑實質威脅國家安全，破壞香港的繁榮穩定與市民福祉，其情節嚴重，完全符合《香港國安法》第29條中「罪行重大」的定義。

協會強調，該案審訊歷時156日，過程公開透明、證據確鑿。高等法院在審理過程中，嚴格遵循罪刑法定、無罪推定及公正審判等基本法律原則，整個司法程序有力地證明了香港司法制度的獨立、專業與高水平。

譴責外部勢力抹黑 向司法人員致敬

中律協表示，此次裁決有效回應了外部敵對勢力對香港法治的無理攻擊與蓄意抹黑。協會對此全力支持，並強烈譴責一切危害國家安全的行為，以及反對任何外部勢力藉此案詆毀香港。

協會同時對案中所有堅守法治、無懼外部政治壓力、始終依法履職的法官、檢控人員、執法人員及司法從業人員，致以崇高敬意。