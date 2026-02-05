陳家珮提議員議案研延遲公務員退休年齡至65歲 民建聯有保留籲勿操之過急

立法會大會今早（5日）續會，辯論由新民黨陳家珮提出的「制訂發展策略，應對人口挑戰」的無約束力議員議案，並建議研究延遲全體公務員的退休年齡至65歲，以釋放銀髮勞動力，但民建聯對此有保留。

陳家珮表示，國家一直強調人口問題是全局性、長期性、戰略性的問題，故必須以人口高質量的發展作為支撐，中國式現代化的戰略部署，以推動新時代人口工作的成就，提醒香港在應對人口問題當中，需要樹立大人口觀，將投資於人及投資於物連接在一起，令發展成果更廣泛、更公平地惠及全體市民。

她建議政府進一步研究放寬輔助生育服務，為有意生育的婦女提供更多支援，以營造更友善及具包容性的生育環境；推動樂齡科技的發展與應用，打造長者友善環境，以改善長者的生活質素；研究延遲全體公務員的退休年齡至65歲，以釋放銀髮勞動力，推動銀髮經濟持續發展；以及加強學生及在職人士的人工智能教育與技能培訓，協助他們提升工作效率和適應未來高度智能化及數碼化的市場環境，以應對勞動力萎縮的情況，推動社會可持續發展。

葉傲冬籲透過稅務優惠 鼓勵僱主提供職位

民建聯葉傲冬建議政府可透過稅務優惠，鼓勵僱主可提供更多合適長者的兼職或彈性工作，讓更多有能力、有經驗、有心有力的長者投身職場，繼續在社會發光發熱，且作為全港最大僱主的特區政府，亦要以身作則，為年屆60歲以上的銀齡人士，提供良好的就業機會。

未必有體力應付紀律部隊高強度工作

針對陳家珮提出研究全體公務員的退休年齡延至65歲，他首先申報太太是警務人員，並指自己與民建聯對陳的建議有所保留。他解釋，紀律部隊是公務員團隊主要組成部分，無論警務處或消防處對僱員的體能有極高的要求，年齡較大的僱員未必有足夠的體力應付高強度的工作，且延遲退休年齡或會令較高層的職位流轉延遲，影響團隊人手培養及傳承，故認為此事必須廣泛諮詢全體公務員及社會各界，絕不能操之過急。

孫玉菡：本港人均壽命延長及出生率持續偏低

勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港人均壽命延長及出生率持續偏低，加上嬰兒潮出生的一代人陸續步入退休年齡，本港人口持續高齡化，按統計處最新推算，2046年中人口會達到819萬人，而撇除外籍家庭傭工，65歲及以上長者屆時將增加至佔人口36%，而勞動人口參與率亦會因而由2024年的約55%，逐步下降至2046年的52%左右。若本地勞動人口萎縮，很可能會窒礙經濟增長的潛力，而長者人數持續上升，則會增加對各項安老、醫療及其他支援服務的需求。

為應對人口高齡化及人力短缺的挑戰，他表示本屆政府自2022年底推出一系列積極招攬人才措施，並在人才清單中加入推動「八大中心」相關的產業，清單現時涵蓋共60項專業，有助廣納專才配合經濟高增值及多元化發展。截至今年一月底，相關入境計劃已成功吸引超過26萬世界各地不同界別的人才來到香港工作和發展，當中大部分更處於職涯上的黃金年齡，七成在40歲以下。

記者：郭詠欣