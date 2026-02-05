大棋盤︱立會質詢罕有「撞到應」議員齊呼無奈 知情者：與秘書處把關尺度「微調」有關

立法會工作之一是監察政府施政，議員可在大會提出口頭或書面質詢，要求政府就具體事件及政策提供資料，首任立法會主席范徐麗泰日前撰文便提到，希望議員善用質詢尋求官員回應。言猶在耳，昨日立法會大會發生罕見「撞車」事件，有兩項書面質詢由主題、內容，以至政府回覆均高度相似，白白浪費了一次質詢機會。

兩質詢同問中大醫院 醫衞局回覆直接「複製-貼上」

事源實政圓桌莊豪鋒、選委界陳紹雄分別提出書面質詢，同樣追問中文大學醫院財務狀況，皆因政府向院方提供40億元貸款，惟院方管理層早前公開稱，如期於2028年開始還款有難度，二人追問最新財務狀況、政府應對方案等。醫衞局對兩者的答覆，用字幾乎完全一樣，唯一不同是回覆陳紹雄時，加入一些病床使用率等數據。

秘書處有把關角色 質詢內容如太相似須通知議員

根據《議事規則》，立法會主席如認為預告的質詢內容，與同一次會議上其他質詢的主題性質相同，可指示通知有關議員該質詢或有關部分不合乎規程；換言之，秘書處對質詢內容有一定把關角色。有資深議員表示，按過往做法，若同一次大會有多於一名議員質詢內容相似，秘書處可能會跟他們商討，「勸退」其中一人，再把無重複的部分合併。

莊豪鋒的「師父」田北辰，過去一直追問中大醫院財務安排，在院方近日發表「好難還錢」論後，持續在網上狙擊；陳紹雄亦曾在財委會上追問延遲還款一事。

秘書處本周二曾發出電郵，指莊豪鋒上周在衞生事務委員會會議上，已提出相同問題，當局亦詳細回覆，大主席已批准從該書面質詢刪除已提問的部分。不過莊豪鋒的質詢縱使經過修改，但最終仍無法避過與陳紹雄「撞車」。

上屆放寬尺度 間接引致「抄功課」事件

有資深議員助理透露，過去秘書處對書面質詢內容及用字把關甚嚴，尤其反對派用字具挑釁性，但完善選制後，有議員反映不希望修改太多，扼殺個人特色，因此秘書處亦有微調尺度，減少改動。但正因如此，後來發生時任議員林素蔚「抄功課」疑雲，質詢內容竟與謝偉俊8年前的質詢如出一轍。另一人則指，質詢或議員議案內容時有重覆，但同一會議有兩項書面質詢「撞到應」，實屬罕見。

莊豪鋒向筆者解釋，事前秘書處只提醒過與陳紹雄問題內容「部分相似」，笑言是「英雄所見略同」，他之後已刪走部分質詢內容，「佢問數字，我追問立場」；當局如何回覆則無法控制，對質詢最終「炒埋一碟」感無奈。陳紹雄則指，秘書處日前曾知會另一議員同樣詢問中大醫院事宜，但無建議他修改，對於最後答案一式一樣，亦感無奈。

秘書處回覆指，二人質詢重點不同，陳紹雄是質詢醫院最新營運狀況和相關數據；莊豪鋒重點是醫院財務問題的實際數字，以及政府就醫院還款問題是否有應對方案。

有議員認為，兩項質詢主題雖近似，但既然是同一個政策局回覆，可因應提問重點作不同表述，而非直接「複製-貼上」，觀感上較佳。

不過有政圈中人笑言，以往議員亦試過「自我抄襲」，例如預算案提問翻炒舊題目，改年份便「循環再用」；又指當局回覆提問需時資料蒐集、草擬、審核，多年前政府曾披露，一條預算案提問回覆成本接近5000元，因此若要求同一答案有兩種表述，不太符合成本效益。