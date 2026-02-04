北都︱陳曼琪：建設粵港澳大灣區國際仲裁樞紐 打造北都河套新型經濟國際仲裁地

選委界立法會議員陳曼琪今日（4日）在立法會大會發言支持「進一步提速提效建設好北部都會區，推動香港創科產業更好落地發展」議員議案。為拆牆鬆綁、促進兩地數據、資金和產業流通，陳曼琪自2025年起推動政府制定河套專屬數據安全條例。

倡建設粵港澳大灣區國際仲裁樞紐

陳曼琪建議提供「港資港法港仲裁」的適用空間，乘內地仲裁市場的規模優勢，內地企業出海所需的國際仲裁服務，建設粵港澳大灣區國際仲裁樞紐，打造河套新型經濟國際仲裁地，促成內地與香港仲裁的「拼船出海」，更回應國家「十五五規劃」對香港鞏固提升「四中心、一高地」的部署。

陳曼琪根據她1月31日在香港大學法律學院主辦的研討會上發佈的研究報告，在立法會提出建議，包括：規則創新：針對數字金融、生物醫藥、低空經濟等新興領域，研發專門《河套國際仲裁規則》，甚至用低空運輸交達司法仲裁文書，輸出適應創科經濟的中國「國際方案」。另建議融合服務窗口：提供綜合便捷線上平台、大灣區專家庫共用、線上線下庭審融合的一站式服務，展現「一國兩制」下的協作優勢。

建議打造北都河套新型經濟國際仲裁地

她又提倡內外聯通樞紐：依託香港的國際公約網絡與內地的司法互助安排，確保裁決在全球及內地的高效執行，連接中國與國際市場。最後可複製路徑：如河套國際仲裁樞紐成功實踐，將形成香港和內地仲裁機構出海路徑。

陳曼琪表示，當前正是把握北都機遇、打造北都河套新型經濟國際仲裁中心的良機，香港可藉此吸收內地龐大仲裁市場，吸引內地仲裁機構落戶北都、設立分支機構，吸納內地及國際客戶與仲裁案件到北都河套，鞏固並提升香港的國際法律及爭議解決服務中心地位。