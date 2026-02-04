中聯辦新春團拜︱周霽信港能更好統籌發展和安全：寧做艱難改革者 不做安逸停滯者

中央政府駐港聯絡辦「2026年新春團拜」今日（4日）在會展舉行。中聯辦主任周霽致詞時稱，新一年相信香港一定能堅持和完善行政主導，新一屆立法會支持政府不缺位、監督政府不越位，行政與立法良性互動，合力提升特區依法治理的效率。

周霽回顧香港去年成就 稱東方之珠更璀璨

他續稱，國家主席習近平一直牽掛著香港發展和使命，強調支持香港更好融入和服務國家發展的大局，指引香港遊子之心邁出新的步伐，而過去一年香港經濟發展持續向好，民生不斷改善，香港亦堅決維護國家主權、安全、發展利益，各界齊心協力迎挑戰，攜手並肩護家人，社會保持和諧穩定。

他指這一年一系列的盛世峰會成功舉辦，國際社會和投資者普遍看好香港，而另外的遊客紛至沓來，香港蟬聯全球最自由經濟體，世界競爭力，金融中心指數，世界人才均在世界排名前列，五所高校穩居世界百強，再加上國際調解院在港揭牌運行，為解決國際爭端提供了中華民族和合的智慧，形容東方之珠正煥發出更加璀璨奪目的光束。

周霽：只要弘揚獅子山精神 便可踏平崎嶇

他認為香港近年發展成就，是得益於「一國兩制」的方針制度優勢，得益於中央政府和祖國內地的大力支持，得益於社會各界人士戮力同心、團結奮鬥，形容不會忘記山東艦航母的編隊在訪港中萬眾矚目，維港兩岸激蕩家國情懷；亦不會忘記第八屆立法會選舉成功舉行，從百歲的老人到青年都踴躍為香港未來投票，為高質量民主再譜新篇。

他更稱不會忘記大埔火災後，社會各界守望相助，共同度過多個未眠之夜，匯聚起共克時艱的強大正能量。周霽坦言這一幅幅難忘的畫面，啟示香港只要始終弘揚「獅子山精神」、同舟共濟、無畏無懼，可踏平崎嶇，香港「由治及興」的征途上就沒有甚麼克服不了的困難，就沒有甚麼攀登不了的高峰。

寧做艱難改革者 不做安逸停滯者

他又稱，「路雖遠、行則將至，事雖難、做則必成」，新的一年，相信香港一定能堅持和完善行政主導，新一屆立法會支持政府不缺位、監督政府不越位，行政與立法良性互動，合力提升特區依法治理效能。他相信香港一定能主動對接國家「十五五」規劃，深度參與大灣區建設，在融入和服務國家發展大局中，實現自身更好發展。他堅信香港一定能更好統籌發展和安全，因地制宜培育新質生產力，寧做艱難改革者，不做安逸停滯者， 紮實推動經濟高質量發展。他認為發展的紅利、治理的成效、安全的保障，最終都會轉化為全體香港市民的共同福祉。

記者：郭詠欣

攝影：何健勇