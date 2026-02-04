禁煙｜議員倡設指定吸煙區 政府：憂令公共區域吸煙行為重新正常化

去年立法會通過《2025年控煙法例（修訂）條例草案》，包括擴大禁煙區。立法會今日（4日）討論有關控煙措施的口頭質詢，有議員倡在公共地方設立指定吸煙區。政府稱，目前沒有科學證據支持指定吸煙區，能保護市民免受二手煙的人傷害，又憂公眾會誤以為設指定吸煙區，可杜絕二手煙害，並令公共區域吸煙的行為「重新正常化」，不利邁進「無煙香港」。至於為何不立法打擊「火車頭」，政府指執法有困難。

政府：打擊「火車頭」執法困難 以擴禁煙區應對

提出質詢的新民黨何敬康指，現時法定禁煙區擴大至指定處所出入口3‍米範圍內的公眾地方，但社會有意見認為，為平衡各方需要和配合文化體育盛事的舉行，政府應在公共地方設立指定吸煙區。政府表示，文化體育活動不但可有益身心，更可發展成盛事經濟，文化盛事與無煙之都相輔相成，全球不吸煙人口遠多於吸煙人口，參與文化盛事者亦應以不吸煙者為多，真正無煙的環境才能提升市民和旅客盛事的體驗。對於參與活動民眾而言，場地充斥二手煙，會破壞其體驗。目前亦沒有科學證據支持指定吸煙區，能保護市民免受二手煙的人傷害。他又擔心公眾會誤以為設指定吸煙區，就能保護公眾健康，杜絕二手煙禍害，相當於向公眾發放錯誤訊息，並令在公共區域吸煙行為重新正常化，不利邁向「無煙香港」。

至於為何不推動立法打擊「火車頭」，政府稱明白社會對「火車頭」的意見，惟因為難以判斷吸煙人士是步行或原地踏步，加上香港人口密集，執法上可能出現問題，故政府採用擴大禁煙區，以處理「火車頭」問題。

地盤「禁煙家規」惹議 孫玉菡：勞工處可幫調停

選委界蘇紹聰問到，當局會否立法規管從窗口「伸煙出去」的行為。政府表示，會按其所在地方執法，舉例若駕駛人士處於室外空間且並非禁煙區，就不會違法，若身處室內範圍在停車場，則會執法。

另外，勞福局局長孫玉菡昨日（4日）指，擬修例將地盤吸煙罰則定為3000元定額罰款。被問及政府會否考慮研究將正維修的屋苑住宅內部列為禁煙範圍。政府表示，室內公共範圍不論屋苑是否在維修期間，均屬於禁煙範圍，惟法例不包括私人住宅單位，是政府基於「私人地方的個人生活」以及執法困難所作的決定，勞福局於是次修例中會參考上述經驗，豁免維修地盤中有人居住的單位。

自由黨邵家輝則指，不少承建商對在地盤吸煙可罰承建商最高40萬元有憂慮。孫玉菡稱，執法時將考慮承建商有否採取合理措施確保地盤禁煙，如張貼足夠告示等，若已採取合理措施便不會貿然檢控。至於有工友認為地盤部分禁煙「家規」不合理，孫玉菡指規定屬於勞資雙方在僱傭條例中的規定，若工友認為不合理，勞工處可幫忙調停。

