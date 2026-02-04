前廳交流會︱陳茂波帶隊商主動對接「十五五」 回應安全帶風波官員問責：政府認真對待事件

新一屆立法會開局至今已經一個月，前廳交流會今早（4日）首次舉行，由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接國家「十五五」規劃，及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。

討論包括對接「十五五」及提升香港國際地位

由於身兼全國人大常委的立法會主席李慧琼離港赴京出席人大常委會，今次前廳交流會由內會主席陳振英主持。

前廳交流會分兩個討論小組，當中由財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及創科局局長孫東在推進產業發展方面，香港可如何更好融入和服務國家發展大局，以主動對接十五五規劃與議員交流；財庫局局長許正宇、運物局局長陳美寶、商經局局長丘應樺則探討香港應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。

陳茂波：政府和立法會必須攜手協作搶抓機遇

陳茂波表示，今天是新一屆立法會組成後首次召開的前廳交流會，議員暢所欲言，積極表達意見，為政府日後工作建言獻策。他指，去年二十屆四中全會通過了「十五五規劃建議」，其中就香港部分提出，要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，支持香港建設國際創新科技中心。建議對香港工作有明確要求，亦對香港下一階段社會和經濟提速增量發展點明方向。他認為面對國家對香港的堅實支持，特區政府和立法會必須攜手協作，搶抓機遇，帶領社會上下各界凝聚新力量，幫助香港更好融入和服務國家發展大局，以自身所長，服務國家所需，香港自身亦需取得更好長遠發展，形容這是管治團隊必須做好的答卷。

陳茂波表示，和議員就香港怎樣發揮好自身角色，對接「十五五規劃」有積極和具深度的討論。他指議員都同意香港在不同範疇，包括金融、貿易、創科等都具有突出優勢，結合當前國際地緣政治格局和國家發展方向，香港大有可為。在創科方面，他認為香港可匯聚全球頂尖的研發團隊和人才，匯聚前沿的創科企業，支持科技發展與產業發展深度融合，創造更多優質就業機會。

陳茂波強調今天前廳交流會是個好機會，讓政府聽取到很多意見，也是在貫徹「行政主導」和「愛國者治港」原則相適應的方針下，推動行政立法良性互動的實踐。

政府將首次制定「五年計劃」，惟新一份財政預算案會在國家十五五規劃綱要出台前公布，被問及預算案的政策在時間對接上會否面臨挑戰。陳茂波指，十五五規劃雖在3月出台，但其建議早在去年10月提出，財政預算案充分參考十五五規劃建議的內容，而規劃亦是中長期，因此預算案會做好前期部署。

陳振英：議員積極發言提出很多具前瞻性意見

立法會內會主席陳振英則表示，新一屆立法會首次舉行前廳交流會，意義非常重大。四個事務委員會分為兩組，與相關政策局深入交流，充分發揮平台的應有作用，議員及官員更聚焦就重要政策議題坦誠互動。他指出，議員非常積極發言，提出很多具前瞻性的意見，官員亦細心聆聽，認真回應關注，又承諾日後政策研究及檢討中，積極跟進議員的關注。

陳振英續指，透過前廳交流會，進一步加強行政立法之間良性互動，推動理性務實政策討論，更好地凝聚共識，致力為市民帶來更實在的得著。期望政府與各位議員保持坦誠交流，多提具體、務實、可行的建議，群策群力，為香港更好服務及融入國家發展大局出謀獻策，把握國家發展重大機遇，為社會開創更多亮點、新發展局面。

很快廢除巴士安全帶相關條文

至於強制巴士乘客佩戴安全帶法例叫停，陳茂波表示，特區政府很認真地對待相關事宜，稍後很快會推出法例回應廢除相關要求。被問及有否官員會被問責，他僅回應「我哋會繼續做好我哋嘅工作。」運物局局長陳美寶離場時，未有回應傳媒提問有關何時刪除安全帶法律條文。

就巴拿馬最高法院裁定長和續簽巴拿馬運河港口合約違憲，長和正對巴拿馬共和國進行仲裁。陳茂波表示，特區政府堅決維護本港企業在世界各地生意的法律保護權益。

記者：李健威