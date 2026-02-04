議政隨想︱范駿華：《議員新角色‧新征程》

第八屆立法會正式運作以來，展現了嶄新氣象和積極變化，這既是「一國兩制」原則下踐行「愛國者治港」的生動體現，同時亦標誌着香港正朝着高效務實、高質量民主的新方向闊步前行。作為本屆立法會新任議員，亦是選委界唯一的執業會計師，我當然明白議員角色不僅承載榮譽，亦更身負重任。

當前香港邁入由治及興新階段，國家「十五五」規劃、「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區建設，都為香港帶來龐大機遇。青年作為新世代生力軍，是拉動經濟增長與內需循環的核心引擎，故他們的成長軌跡始終與國家發展脈搏同頻共振。過去我一直積極參與各項青年事務，親身引導青年明晰國情脈絡與國安核心要義。另一方面亦以香港棒球總會永遠名譽會長的身份積推動體育普及化、經濟化，爭取香港文體事業發展更為多元，這些經歷都有助我於議會內外做好倡議者和協調者的角色，說好香港故事。

在經濟轉型關鍵期，執業會計師出身的我當然特別關注推動產業多元發展。我期待政府搭建高效創科對接平台，深化與「一帶一路」沿線國家及新興經濟體合作，助力企業把握技術、資源與市場機遇之餘，協助內地企業「併船出海」，拓展國際市場，持續鞏固香港國際金融易中心地位。

新角色伴隨新使命，前路任重道遠。站在新的起點，我定必踐行行政長官李家超對良政善治的殷切期望，以特區政府堅定夥伴的身份，維護行政立法良性互動。用自身積累團結社會各方力量，以更好發揮香港「一國兩制」優勢，為社會長遠繁榮與民生福祉落力貢獻。

范駿華

第八屆立法會正式運作。資料圖片