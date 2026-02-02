兒童發展基金︱議員倡邀方東昇拍《尋人記》 了解兒童行事方式有否受友師影響

立法會福利事務委員會今日（2日）討論「兒童發展基金」計劃。勞福局指，基金成立以來共注資10.8億元，為確保基金運作，當局再注資1.8億元，料新增撥款可惠及額外5,400名兒童。有議員指基金實行逾18年，建議邀請主持方東昇拍攝「兒童發展基金」版本的《尋人記》，找回多年前的兒童或友師；亦有議員建議將基金計劃拓展至小學低年級。

政府再注資1.8億元 料多惠及5400名兒童

勞福局副局長何啟明指，政府重視對基層兒童成長的支援，自基金於2008年成立以來，政府共注資10.8億元，目前基金尚餘承擔額不足以應付2026年批次計劃，為確保基金運作，政府再向基金注資1.8億元，以繼續握行項目，促進弱勢社群小學高年級學生的長遠發展，減少跨代貧窮，料新增撥款可惠及額外5,400名兒童。

他又提到，當局借鏡「共創明『Teen』計劃」的成功經驗，建議為項目新增職志啟導元素，安排各項與專業領域相關的參觀和體驗活動，例如政府紀律部隊、交通運輸、金融理財等，讓學員可藉此經驗規劃未來職涯；另建議安排多元化增值活動，例如參觀歷史建築、基建設施和保育園地，以及歷奇訓練等，加強學員建立社交能力並擴闊眼界，積極為社會發展和環保作出貢獻。

鄧家彪倡邀方東昇拍攝兒童發展基金版本《尋人記》

工聯會鄧家彪指基金實行多年，關注政府會否將安排恆常化，又認為要「更有味道」，不應只提交報告，建議邀請主持方東昇拍攝「兒童發展基金」版本的《尋人記》，找回多年前的兒童及友師，看看當年參與的兒童今天的行事方式等，有否受友師影響。他認為基金若要延續下去，應做得有聲有色，不要辜負這18年的心血。勞福局副秘書長陳偉偉表示，計劃實行一段時間，雖然並非恆常計劃，但一直恆常地執行，幫助弱勢小朋友。

何啟明：小一仍「烏烏吓」 不考慮拓展

九龍西梁文廣關注政府如何評估基金成效，建議當局將參加基金的年齡拓展至小學一至三年級。何啟明表示，早前有大學進行調查，發現基金項目有助兒童提升社交技巧、解難能力等，當局會定期檢討成效。他又稱不會考慮拓展至小一，形容「小一仍是『烏吓烏吓』」，並舉例其兒子現時才小四，「我不認為他小一至小三已有職志導向」，相信這個階段由老師協助已足夠。

選委界范凱傑追問，政府會否就基金項目作追蹤研究，或進行對照式研究，並關注政府如何監管營辦機構。何啟明表示，當局有進行追蹤研究及對比研究，觀察參加者變化，並見到參加者有良好發展。社署助理署長（青年及感化服務）陳麗珠表示，政府會發出服務規格說明，申請營辦基金項目的機構須按規格提交計劃書，並設有評審機制；當局亦會進行質素評審，同時機構須定期向政府提交數據及財務報表作審核。另外，基金辦事處會進行定期或不定期實地探訪，檢視機構是否符合服務要求。

記者：林彥汛