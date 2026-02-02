李家超：本港將首次制定「五年計劃」 親自領導統籌專班 對接國家「十五五」規劃

行政長官李家超接受《信報》與《NowTV》聯合專訪時透露，特區政府將推出全新機制，全面對接全國兩會下月審議的「十五五」規劃綱要，香港將首次制定自身的「五年計劃」。他表明，將親自領導跨局、跨部門、全政府的專班作統籌。李家超又指，政府會把目光投向更多新興市場，他在訪問中特別提及東歐和中亞，表明會優先考慮出訪當地。

香港首次制定「五年計劃」 李家超：配合國家長遠規劃

李家超指出，今年是「十五五」開局之年，綱要草案勾劃國家未來五年的發展藍圖，特區政府已提前部署，待規劃細節出台後，會就涉港部分以至國家整體布局主動對接。他說，香港本身的「五年計劃」，就重點發展領域進行更細緻部署，期望能配合國家五年、十年甚至更長遠的規劃。

他表示，「十五五」規劃涵蓋經濟、金融以外，亦涉及教育、醫療、房屋及青年發展等多項民生議題，屬全政府任務，自己作為香港「第一責任人」，會大力推動。他又指，同時是香港首次做一個「五年計劃」，所以首先會跟各持份者溝通，聽聽意見，當有具體政策，都會跟社會分享、廣泛討論。

全國兩會下月審議「十五五」規劃綱要。圖為兩會2025

未來優先考慮中亞及東歐：對接起來一定是雙贏

談及外訪及對外經貿策略，李家超表示，面對全球地緣政局動盪，香港更須發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，協助企業分散風險，拓展新市場。他透露，未來出訪將優先考慮中亞及東歐，第一，他們有興趣；第二，真的覺得是機遇。

李家超說，這些地區有很多發展空間，大家對接起來「一定是雙贏」，認為不可將所有雞蛋放同一籃內，一旦發生事情，風險很大，而香港比其他地方都有優勢，因為很久以前已開始將網絡擴大，是真正的「超級聯繫人」。李家超又指，香港在對接內地及海外投資項目時，除促成合作，亦會提供經驗及專業支援，協助企業在新市場趨利避害。