Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全帶︱鄧炳強指可考慮是否增豁免條款 斥破壞安全帶「反社會行為」必嚴肅處理

政情
更新時間：10:37 2026-02-01 HKT
發佈時間：10:37 2026-02-01 HKT

實施近一周的強制巴士乘客配戴安全帶法例，持續引起不少爭議，甚至有人破壞安全帶。政府其後指有關法例會暫緩執行，待完善法律條文後提交立法會諮詢。保安局局長鄧炳強斥責破壞安全帶是挑戰社會制度，屬「反社會行為」，當局會嚴肅處理。

巴士安全帶︱鄧炳強：條命係自己嘅 可在意外中保命

鄧炳強今早（2月1日）在電台節目表示，警方現時不會執行相關條文，會以勸喻為主，但強調佩戴安全帶在交通意外中可「保命」是不爭的事實。他指佩戴安全帶絕對是需要，「命係自己嘅」，亦明白市民提出很多實際情況，或考慮是否可增加豁免條款等，可以與市民多作溝通，巴士公司做好配套後，相信待法律完善法例後才再推出，對市民會更便利。

對於上周有巴士的安全帶被刑事毀壞，鄧炳強斥責相關行為是刑事罪行，對社會有很大負面影響，形容是挑戰社會制度和反社會行為，當局會嚴肅處理。

本土恐怖主義仍存在煽動社會  籲市民要慎思明辨

對於國家安全議題，鄧炳強表示雖然現在已訂立香港國安法， 大體上香港已由亂到治，由治及興，但由於地緣政治關係，一些外部勢力仍希望透過本港影響國家，這些風險主要來自幾方面，包括外部勢力提出實施制裁，或恐嚇本港法官，並提出不實指控。如黎智英案中，有外國政客聲稱，本港強逼黎智英單獨囚禁及無法看醫生等，但相關指控都並非真實，澄清法庭已交代黎智英是自行要求單獨囚禁，亦有向他提供非常完備的醫療設施。

鄧炳強續指，現時本港仍存在本土恐怖主義，例如去年有人非法操練，從事危害港人和國家安全的事情；潛逃在外地的通緝犯或指名潛逃者仍在海外提倡「港獨」，亦有人嘗試利用假新聞及消息進行「軟對抗」，煽動社會對政府的不滿，挑動人與人之間的矛盾 ，所以市民一定要慎思明辨，多聆聽政府的解釋，看清事實的真相。

他又指，「國家安全舉報熱線」已收到超過110萬條相關信息，雖然並非全部都可跟進，但相關情報有助偵破不少案件。至目前為止因應國安法及相關法例，拘捕了385人，已檢控了207人，有175人已被定罪。

相關新聞：
巴士安全帶︱條文刪除前不會執法 運物局：將以附屬法例形式刊憲

特區政府強烈反對歐洲議會的所謂決議 批以偏概全譁眾取寵

黎智英案│法官杜麗冰質疑 辯方指單獨囚禁令黎智英無法與他人交流之說 事實上是黎智英自己選擇單獨囚禁

國安熱線上月收逾三萬舉報破紀錄
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
17小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
21小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
23小時前
四川瀘州花壇藏屍案，兇手改名整容潛逃28年終落網。
奇案解密︱老闆娘借¥4萬反遭害命埋屍花壇 兇手改名整容潛逃28年終落網
奇聞趣事
4小時前
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
中年漢供滿樓 無債一身輕 專家提醒善用債務也有著數 「即使已屆退休 也不一定要還清按揭」
投資理財
5小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
20小時前
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
2026-01-31 09:00 HKT
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
15小時前