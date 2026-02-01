巴士安全帶︱鄧炳強指可考慮是否增豁免條款 斥破壞安全帶「反社會行為」必嚴肅處理

實施近一周的強制巴士乘客配戴安全帶法例，持續引起不少爭議，甚至有人破壞安全帶。政府其後指有關法例會暫緩執行，待完善法律條文後提交立法會諮詢。保安局局長鄧炳強斥責破壞安全帶是挑戰社會制度，屬「反社會行為」，當局會嚴肅處理。

巴士安全帶︱鄧炳強：條命係自己嘅 可在意外中保命

鄧炳強今早（2月1日）在電台節目表示，警方現時不會執行相關條文，會以勸喻為主，但強調佩戴安全帶在交通意外中可「保命」是不爭的事實。他指佩戴安全帶絕對是需要，「命係自己嘅」，亦明白市民提出很多實際情況，或考慮是否可增加豁免條款等，可以與市民多作溝通，巴士公司做好配套後，相信待法律完善法例後才再推出，對市民會更便利。

對於上周有巴士的安全帶被刑事毀壞，鄧炳強斥責相關行為是刑事罪行，對社會有很大負面影響，形容是挑戰社會制度和反社會行為，當局會嚴肅處理。

本土恐怖主義仍存在煽動社會 籲市民要慎思明辨

對於國家安全議題，鄧炳強表示雖然現在已訂立香港國安法， 大體上香港已由亂到治，由治及興，但由於地緣政治關係，一些外部勢力仍希望透過本港影響國家，這些風險主要來自幾方面，包括外部勢力提出實施制裁，或恐嚇本港法官，並提出不實指控。如黎智英案中，有外國政客聲稱，本港強逼黎智英單獨囚禁及無法看醫生等，但相關指控都並非真實，澄清法庭已交代黎智英是自行要求單獨囚禁，亦有向他提供非常完備的醫療設施。

鄧炳強續指，現時本港仍存在本土恐怖主義，例如去年有人非法操練，從事危害港人和國家安全的事情；潛逃在外地的通緝犯或指名潛逃者仍在海外提倡「港獨」，亦有人嘗試利用假新聞及消息進行「軟對抗」，煽動社會對政府的不滿，挑動人與人之間的矛盾 ，所以市民一定要慎思明辨，多聆聽政府的解釋，看清事實的真相。

他又指，「國家安全舉報熱線」已收到超過110萬條相關信息，雖然並非全部都可跟進，但相關情報有助偵破不少案件。至目前為止因應國安法及相關法例，拘捕了385人，已檢控了207人，有175人已被定罪。

