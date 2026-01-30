巴士安全帶︱刪強制要求需時 其間仍須佩戴？陳曉峰稱有風險：難查明所乘巴士登記時間

強制巴士乘客佩戴安全帶法例持續引起爭議，運輸及物流局局長陳美寶今日（30日）會見記者時表示，條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，為清晰起見，會先盡快安排刪除有關條文，令目前無法定要求，乘客在乘坐專營巴士或非專營巴士時需佩戴安全帶，並在完善後提交立法會諮詢再推出。惟執業律師、前立法會議員江玉歡早前在社交平台發文質疑法例條文不清晰，涵蓋範圍未包括2026年1月25日或該日之後首次登記的巴士。

陳曉峰：難查明所乘巴士登記時間

法律界立法會議員陳曉峰表示，自己曾向去年有份審議的議員了解，明白政府的初心及立法原意，是為了更好地保障道路使用者的安全，而修例要求日後所有巴士都必須配置安全帶，明白條例上未有正面回應本月25日前登記的巴士，若有安全帶是否需要強制佩戴，但強調市民佩戴安全帶都是為了保障自己的安全，且難以查明每輛巴士是否屬於法例生效後登記的巴士，有一定違法風險。他更稱若政府有需要時，會與當局緊密合作修訂條例。

相關新聞：

巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會

梁美芬：政府從善如流回應民意

經民聯選委界議員梁美芬指，歡迎政府決定，蓋因立法者之本意原為促進社會福祉。倘法例實施後衍生不足之處，致令市民受擾，政府能從善如流，回應民意，刪去相關條文，此舉實屬正確。她亦認為政府會刪除有關條文，即是目前巴士上不會有必須佩戴安全帶的法定要求。

運輸及物流局局長陳美寶今日會見傳媒時表示，經諮詢律政司法律意見，認為條文在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意，而為清晰起見，會先刪除有關條文，完善後再提交立法會諮詢。續指就有關安全帶的規定，連日來收到很多意見和聲音，表示會一一聆聽，藉此時重新檢視，未來一段時間會以教育和宣傳為主，令市民自覺地為保障自身安全而佩戴安全帶。

記者：郭詠欣、李健威