本財政年度首9個月錄439億盈餘 財政儲備達6982億

政府今日（30日）公布本財政年度首九個月的財務狀況，截至2025年12月31日，錄得439億港元盈餘，財政儲備為6,982億港元。

相對截至11月份出現赤字情況有所改善

本財政年度首9個月的整體開支及收入分別為5,598億港元及4,940億港元。計入發行政府債券所得1,399億港元及償還政府債券302億港元的本金後，錄得439億港元盈餘，財政儲備在2025年12月31日為6,982億港元。

財政司司長陳茂波早前表示，本財政年度「經營帳目」可提前恢復盈餘，不過綜合消息人士及外界估算，本財年綜合帳目不排除仍錄較低數字的赤字。

本財政年度修訂預算將與《財政預算案》同時公布

政府發言人表示，截至12月份錄得439億港元盈餘，相對截至11月份出現赤字的情況有所改善，主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多於12月及1月收取。根據以往的收款模式，預期收入在1月後回落，2月份至3月份的開支遠高於收入。本財政年度的修訂預算將與2026至27年度《財政預算案》同時公布。