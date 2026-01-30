Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

本財年首9個月錄439億盈餘 財政儲備達6982億 消息人士：綜合帳目不排除仍錄較低赤字

政情
更新時間：16:49 2026-01-30 HKT
發佈時間：16:49 2026-01-30 HKT

政府今日（30日）公布本財政年度首九個月的財務狀況，截至2025年12月31日，錄得439億港元盈餘，財政儲備為6,982億港元。

相對截至11月份出現赤字情況有所改善

本財政年度首9個月的整體開支及收入分別為5,598億港元及4,940億港元。計入發行政府債券所得1,399億港元及償還政府債券302億港元的本金後，錄得439億港元盈餘，財政儲備在2025年12月31日為6,982億港元。

財政司司長陳茂波早前表示，本財政年度「經營帳目」可提前恢復盈餘，不過綜合消息人士及外界估算，本財年綜合帳目不排除仍錄較低數字的赤字。

本財政年度修訂預算將與《財政預算案》同時公布

政府發言人表示，截至12月份錄得439億港元盈餘，相對截至11月份出現赤字的情況有所改善，主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入大多於12月及1月收取。根據以往的收款模式，預期收入在1月後回落，2月份至3月份的開支遠高於收入。本財政年度的修訂預算將與2026至27年度《財政預算案》同時公布。 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:22
巴士安全帶︱強制佩戴要求先刪除 陳美寶：法律條文有不足 完善後再提交立法會
社會
1小時前
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
2026-01-29 17:13 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
01:29
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒 外交部：中方將採取一切必要措施
股市
1小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
9小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
8小時前
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
02:47
安全帶規例只適用於1.25後登記巴士？江玉歡冀政府解說 法律界議員：非直接規管乘客
社會
7小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
2小時前