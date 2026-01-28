Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線駕駛︱早上搭巴士到立法會 被問會否戴安全帶：不嬲選擇企響度

政情
更新時間：14:50 2026-01-28 HKT
發佈時間：14:50 2026-01-28 HKT

新民黨立法會議員陳家珮日前被發現在灣仔逆線行車，引起爭議。她今（28日）在立法會大會提出第一項口頭質詢後，被傳媒追問現時出行的交通方式，她說早上乘搭巴士到立法會，因選擇企位並不需佩戴安全帶。被問到選擇企位的原因，陳家珮稱：「我不嬲都選擇企響度嘅」。至於是否有聘用司機，她稱「無嘢補充」。

港澳辦主任夏寶龍日前在全國港澳研究會，對立法會提出注意個人操守等5點要求。問及有何補救措施，陳家珮表示，星期六已與警方錄口供，現時等待警方調查，無特別事項可補充。

記者：曹露尹

相關新聞；

陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online

大棋盤︱陳家珮料成新守則第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危駕免「累街坊」？

陳家珮逆線駕駛︱政黨元老群組開火 葉劉質疑小題大做兼「報仇」 蔡素玉反擊：逆線行車是小事？
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
3小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
21小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
18小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
21小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
5小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
6小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
8小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
22小時前