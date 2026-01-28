陳家珮逆線駕駛︱早上搭巴士到立法會 被問會否戴安全帶：不嬲選擇企響度

新民黨立法會議員陳家珮日前被發現在灣仔逆線行車，引起爭議。她今（28日）在立法會大會提出第一項口頭質詢後，被傳媒追問現時出行的交通方式，她說早上乘搭巴士到立法會，因選擇企位並不需佩戴安全帶。被問到選擇企位的原因，陳家珮稱：「我不嬲都選擇企響度嘅」。至於是否有聘用司機，她稱「無嘢補充」。

港澳辦主任夏寶龍日前在全國港澳研究會，對立法會提出注意個人操守等5點要求。問及有何補救措施，陳家珮表示，星期六已與警方錄口供，現時等待警方調查，無特別事項可補充。

記者：曹露尹

