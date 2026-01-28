電話卡｜當局全面檢視實名制 料今年內向立法會提交相關法例修訂建議

立法會資訊科技及廣播事務委員會今早（28日）舉行政策簡報會，文化體育及旅遊局局長羅淑佩就文創產業政策措施作簡介。她指，當局轄下的文創產業發展處是專責推動文創產業發展的辦事處，以產業導向為原則，主動積極支援業界發展，並注資約64億港元予「創意智優計劃」推動廣告、建築、設計、數碼娛樂、音樂、印刷及出版、電視的發展，以及透過電影發展基金推動電影的發展。至於電話實名制，商務及經濟發展局局長丘應樺指，正全面檢討，預期今年內諮詢立法會資訊科技及廣播事務委員會。

用好電影發展基金支持香港電影發展

她續稱，文創處亦透過電影發展基金先後推出多項計劃支援電影拍攝及推動不同國家的合拍製作，拓展香港電影製作及市場，並積極組織業界前赴內地及海外考察、參加境內外知名影展以增加香港電影的曝光率，以及參與交流活動及配對平台，拓展市場。

過去兩年，文創處積極推動電影旅遊，開展「九龍城寨光影之旅」和「油蔴地警署光影之旅」的展覽，吸引不少市民及旅客參觀，反應熱烈和正面，當局日後會繼續與業界緊密溝通，用好電影發展基金支持香港電影發展。

認同可推動更多跨界別、跨文化藝術領域合作

選委界李家駒認為，「創意智優計劃」是一個相當好的計劃，已推行了17年，關注當局日後如何更好地用好這個計劃，以支援文創產業發展。羅淑佩表示，計劃重點推動企業培訓及促進一些初創企業的發展，因要有人才，才能有發展，同意議員可以想更多發展的方向。就開拓市場方面，她指當局會去海外，包括電影參展、舉辦「香港周」等活動，認同可推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作。

民建聯葛珮帆表示，近年曾到湖南長沙考察，當地創意產業結合商業、創業、科技等，發展非常快及在國內很領先，有很好的方法鼓勵年輕人去投身這個創意產業，並發展成商業模式，關注當局有否新做法，鼓勵年輕人投身這個業界。

冀到2034年有逾26萬人從事創業產業

羅淑佩表示，香港從事創業產業人數一直有增加，2015年有約21.3萬人，2022年升至22.1萬，估計現在會有更多人，希望到2034年會超過26萬人，以激發更多創意。她強調創意智優計劃是培育人才的重點計劃，當局可透過資源的配合，鼓勵更多年輕人投身這一行，但最重要是業界能否給予年輕人機會。

丘應樺：正全面檢視實名登記制 料年內提交修例建議

另外 ，政府2023年實施「電話卡實名登記制」。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，當局正全面檢視實名登記制的整體運作，並從不同角度強化打擊電話詐騙的措施，包括降低個人用戶可登記電話儲值卡的數量上限，以及訂立新罪行，打擊不當使用已登記的電話卡的行為，當局亦正檢視所收集的意見，擬定立法建議，預期今年內諮詢立法會，並向立法會提交相關法例修訂建議。

記者：郭詠欣

