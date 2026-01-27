李家超晤瓦努阿圖總理 指雙邊貿易持續增長 合作前景廣闊

行政長官李家超今日（27日）與瓦努阿圖總理喬撒姆．納帕特會面，就共同關注的議題交流意見。



李家超歡迎喬撒姆．納帕特率團訪港，指香港和瓦努阿圖雙邊貿易持續增長，合作前景廣闊。香港在「一國兩制」下擁有國家機遇和國際機遇的雙重疊加優勢，一直積極發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，深化國際交往合作，拓展包括瓦努阿圖在內的「一帶一路」國家和全球南方市場，加速發展新增長點。

行政長官李家超（右）與瓦努阿圖總理喬撒姆．納帕特（左）會面。

李家超表示，香港會進一步發揮好內聯外通的優勢和「一帶一路」功能平台的作用，繼續加強與「一帶一路」沿線經濟體的經貿協作和推動綠色合作，與瓦努阿圖共同把握「一帶一路」機遇。香港是全球最自由經濟體，他歡迎瓦努阿圖企業善用香港高度國際化的營商環境及匯聚全球專業人才等獨特優勢，開拓海外和內地市場，進一步加強兩地不同領域的合作和交流，攜手發掘更多機遇。

財政司副司長黃偉綸亦有出席會面。