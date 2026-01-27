Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夏寶龍講話︱羅淑佩冀與立法會「同唱一台戲」 促進大灣區文體旅深度融合

政情
更新時間：17:59 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:59 2026-01-27 HKT

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（26日）在全國港澳研究會專題研討會上，就「堅持和完善行政主導、促進特別行政區良政善治」發表講話，強調行政主導是《基本法》確立的核心原則，必須長期堅持和不斷完善，以提升特別行政區治理效能，推動港澳高質量發展。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，夏寶龍深刻闡述了「堅持和完善行政主導」的重要性，期望與新一屆立法會通力合作，為香港及國家作出貢獻。

行政主導為特區長期繁榮奠定基礎

羅淑佩今日（27日）在社交平台撰文，並引述夏寶龍講話指，行政主導源於《憲法》和《基本法》，是維護特區憲制秩序、實現高效治理的基本要求，具有多方面明顯優勢，能進一步改善了市民福祉，證明行政主導有助維護國家主權、安全、發展利益，還為特區長期繁榮穩定奠定了堅實基礎，充分彰顯「一國兩制」的制度優勢，是有效化解應對各種風險挑戰的好制度。

冀與新一屆立法會通力合作 令文體旅抓緊良好勢頭

羅淑佩認為，過去反對派及外部勢力不斷干擾、破壞行政主導，意圖削弱特區政府的管治權威，這些慘痛教訓令她深刻認識到行政主導對香港良政善治的核心保障作用，必須倍加珍惜當前得來不易的穩定局面。

羅淑佩表示，作為特區政府一分子，會切實履行憲制責任，在行政長官領導下全面推進香港特區高效治理。她熱切期望與新一屆立法會通力合作，多作溝通，思考如何令文化體育及旅遊範圍，抓緊現時正在上升軌道的良好勢頭，更有作為，更好貢獻香港，貢獻國家。

她又指，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港正迎來新一輪發展機遇，在中央政府的堅定支持下，政府與立法會「同唱一台戲」，踏出行政立法良性互動新方向，更充分發揮「一國兩制」的制度優勢，善用香港「內聯外通」的獨特角色，推動高質量發展，並促進大灣區城市在文體旅等多領域的深度融合。

相關新聞：

回應夏寶龍講話 李家超提四點領會： 強化當家人意識 聚焦民生福祉

大棋盤︱行政主導再進化 三權「同唱戲」考拿捏工夫

夏寶龍向議員提5點期望：樹立良好形象 三權「同唱一台戲」多補台、不拆台

夏寶龍提行政主導5大優勢 批反中亂港分子鼓吹「三權分立」 圖排斥中央權力

夏寶龍提醒議員注意公眾形象、樹立榜樣：市民在看，中央也在看 冀勿有人「中途掉隊」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前