夏寶龍講話︱羅淑佩冀與立法會「同唱一台戲」 促進大灣區文體旅深度融合

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日（26日）在全國港澳研究會專題研討會上，就「堅持和完善行政主導、促進特別行政區良政善治」發表講話，強調行政主導是《基本法》確立的核心原則，必須長期堅持和不斷完善，以提升特別行政區治理效能，推動港澳高質量發展。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，夏寶龍深刻闡述了「堅持和完善行政主導」的重要性，期望與新一屆立法會通力合作，為香港及國家作出貢獻。

行政主導為特區長期繁榮奠定基礎

羅淑佩今日（27日）在社交平台撰文，並引述夏寶龍講話指，行政主導源於《憲法》和《基本法》，是維護特區憲制秩序、實現高效治理的基本要求，具有多方面明顯優勢，能進一步改善了市民福祉，證明行政主導有助維護國家主權、安全、發展利益，還為特區長期繁榮穩定奠定了堅實基礎，充分彰顯「一國兩制」的制度優勢，是有效化解應對各種風險挑戰的好制度。

冀與新一屆立法會通力合作 令文體旅抓緊良好勢頭

羅淑佩認為，過去反對派及外部勢力不斷干擾、破壞行政主導，意圖削弱特區政府的管治權威，這些慘痛教訓令她深刻認識到行政主導對香港良政善治的核心保障作用，必須倍加珍惜當前得來不易的穩定局面。

羅淑佩表示，作為特區政府一分子，會切實履行憲制責任，在行政長官領導下全面推進香港特區高效治理。她熱切期望與新一屆立法會通力合作，多作溝通，思考如何令文化體育及旅遊範圍，抓緊現時正在上升軌道的良好勢頭，更有作為，更好貢獻香港，貢獻國家。

她又指，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港正迎來新一輪發展機遇，在中央政府的堅定支持下，政府與立法會「同唱一台戲」，踏出行政立法良性互動新方向，更充分發揮「一國兩制」的制度優勢，善用香港「內聯外通」的獨特角色，推動高質量發展，並促進大灣區城市在文體旅等多領域的深度融合。

