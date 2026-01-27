Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴士安全帶︱陳恒鑌未回應黨友曾稱「無需公眾諮詢」 強調議會已充分討論 相信市民普遍支持

更新時間：14:41 2026-01-27 HKT
發佈時間：14:41 2026-01-27 HKT

安全帶新法例已實施，市民乘搭巴士等公共交通工具及商用車輛時必須佩戴安全帶，否則最高罰5000元及監禁3個月。不少市民反映實際使用時不便，亦關注當時立法過程中，曾有議員提出「不需要公眾諮詢」說法。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌今日（27日）回應爭議時強調，佩戴安全帶旨在保障乘客安全，稱社會對此有共識，但同時承認安全帶在易用性與鬆緊度等仍有改善空間。

未回應黨友稱「不需要公眾諮詢」 強調議會已充分討論

被問到同屬民建聯的上屆立法會議員何俊賢及郭玲麗曾在相關委員會審議時贊成「不需要公眾諮詢」，被質疑輕視市民聲音，陳恒鑌未有正面回應，但強調議會已有充分討論。他解釋，相關議題在法案小組、委員會及以往會議中均已深入商討，立法程序並非「去到最後才講政策」。他提到上屆立法會需處理大量積壓法案，冀公眾理解。

相關新聞：

巴士安全帶︱議員承認低估民間反應：初衷為安全 審議時關注第二樣嘢 倡半年後檢討

巴士安全帶︱李家超：初時或會不便 以公眾教育為最大目標 將要求營運商處理清潔及性能問題

強制戴安全帶首個工作日 長者攜手推車「戴錯位」 上海遊客撐立法「安全第一」

陳：巴士安全帶已討論頗長時間 相信市民普遍支持

陳恒鑌指，巴士安裝安全帶的討論已持續頗長時間，源於過去多宗嚴重巴士意外中，傷亡者多與未繫上安全帶有關。他表示，專家報告早已建議加裝安全帶，政府亦長期以「所有交通工具均有安全帶」為目標，相信市民普遍支持相關措施。

陳恒鑌重申，安全帶保障安全的原則獲得認同，未來將與巴士公司研究，改善安全帶的鬆緊度及易用性，並承諾會繼續跟進相關改善工作。

李鎮強相信市民熱切盼望 何俊賢憂諮詢導致無法年內通過

翻查立法會「與道路交通有關的3項附屬法例小組委員會」去年9月18日的會議紀要，該委員會主席陳紹雄在進入逐項條文審議前，徵詢委員意見，問到需否邀請公眾就3項附屬法例表達意見。當時自由黨李鎮強、選委界林順潮、民建聯郭玲麗、何俊賢均表示贊成或同意「無需進行公眾諮詢」。

郭玲麗當時稱「此事關乎公眾安全，大家已討論多時」、認為當局應已進行充分諮詢。而何俊賢認為，若進行公眾諮詢，可能導致法例無法在年內通過。李鎮強則相信，許多市民已熱切盼望，因為牽涉車輛駕駛安全問題。

記者：郭文卓

