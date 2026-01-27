飲用水風波｜李家超：追究責任要公平公正、基於事實 不涉個人喜好或憎惡

政府去年發生購買冒牌飲用水風波，早前公布檢討政府採購機制專責小組報告，以及就採購樽裝飲用水事件進行的紀律調查結果。政府決定撤回向時任物流署署長陳嘉信頒授銀紫荊星章的決定，另懲處三名物流署人員（包括首長級人員），處分包括停發增薪點。行政長官李家超今日（27日）在行政會議前會見傳媒，指任何追究責任都要公平公正、基於事實；日後推出部門首長責任制時，將更加強調部門首長須承擔部門的「主體責任」，以及可作出甚麼處分。

李家超指，任何追究責任都須公平公正、基於事實，不可以出於某些人的個人喜好或憎惡，必須對各方面都公平公正。他續指，物流署發現「鑫鼎鑫」涉嫌以欺詐手法騙取中標，負責紀律調查的小組發現三名物流署人員犯錯，政府將展開紀律聆訊並根據裁定作出懲處，同時也會將涉事人員工作能力不足的問題反映在他們的考核報告中，並且不會給予他們增薪點，其中一名人員，政府也會給予書面告誡。

李家超：反映物流署人員水平廣泛不足

至於前物流署署長陳嘉信，李家超表示，調查小組雖發現他未有及時上報，但沒有證據顯示前署長有直接犯錯。不過，事件反映物流署人員的水平廣泛不足，在採購工作上有很大的改善空間，處理採購的過程和態度也應更積極和謹慎。因此，財經事務及庫務局局長已去信該名前署長，指出在他作為部門首長任期期間，在提升人員的能力、觸覺和積極性方面應更有作為。政府會將此信件存檔於該名前署長的人事檔案以作紀錄。政府同時撤回原定頒授予他的銀紫荊星章。

李家超解釋，針對前署長所採取的措施，包括點名批評、紀錄在案、撤回勳章，都影響其工作紀錄和個人聲譽。而採取相關措施是考慮到他在處理問題上，因下級沒有上報，而沒有直接參與，及作為部門首長要承擔「主體責任」的原則所作出的決定。他強調，處分是按事實及其所擔當的實際角色而決定，這正是政府履行部門首長責任制的理念。

另外，李家超指，現有公務員紀律制度雖對部門首長管理下屬方面有要求和處理方法，但他推行的部門首長責任制，將更加強調部門首長承擔部門「主體責任」時，可作出甚麼處分，在制定部門首長責任制時會有更清晰的闡述。