夏寶龍講話｜民建聯：支持特首行使廣泛權力 林建岳：貫徹落實行政主導責無旁貸

中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日( 26日 )在全國港澳研究會專題研討會上，就「堅持和完善行政主導、促進特別行政區良政善治」發表講話，深刻闡述行政主導體制的憲制根源與實踐路徑。民建聯對此表示堅決支持和擁護，夏寶龍的講話正本清源，為香港進一步落實「愛國者治港」原則、提升治理效能、開創由治及興新局面指明了清晰方向。

民建聯全力支持特首依法行使廣泛權力

夏寶龍提到，堅持和完善行政主導，關鍵在於行政長官及特區政府必須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港的主體責任。民建聯全力支持特首依法行使廣泛權力，帶領特區政府革新管治理念，主動對接國家「十五五」規劃發展戰略。該黨期望政府以前瞻性思維打破利益固化藩籬，以結果為目標解決市民急難愁盼問題，致力建設一個敢擔當、有作為、高效能的服務型政府。

對於立法會工作，夏寶龍提出了明確要求，必須做到「支持不缺位、監督不越位」，建立行政立法的良性互動機制，民建聯全體立法會議員對此責無旁貸，將堅定維護基本法確立的憲制秩序，全力支持政府依法施政；同時，在立法層面聚焦民生經濟，提出具建設性、可操作性的意見，協助政府提升施政效能。民建聯議員將嚴格以厚植家國情懷，敢於擔當作為，熱心服務市民以及勤勉參政議政為準則，做到善意監督、理性問責，積極發揮溝通橋樑作用，凝聚強大的治理合力。

林建岳指出，堅持完善行政主導，特區政府是第一責任人，但各界同樣責無旁貸。資料圖片

林建岳 : 堅持完善行政主導 各界責無旁貸

全國政協常委林建岳表示，對於香港的治理問題，中央多次強調要堅持和完善行政主導，回歸以來的歷史已充分表明，當香港的行政主導得以彰顯，政府的施政效能亦會提高，為香港發展提供保障。相反，當行政主導被阻礙，政府施政不暢，香港的發展也將停滯不前，這表明行政主導對香港發展的重要支持。堅定和完善行政主導，將為香港發展注入更大的動能，提供更大的保障。

林建岳指出，堅持完善行政主導，特區政府是第一責任人，但各界同樣責無旁貸，新一屆立法會更是肩負重任重托，除了要支持配合，監督促進特區政府更好施政之外，更要勇於擔當作為，熱心服務市民，勤勉參政議政，樹立良好形象等方面展現出新風尚新形象，不負中央和香港市民的重托。

