夏寶龍講話｜李家超 : 特區政府會強化香港當家人意識 積極破解老大難問題 深化改革

全國港澳研究會今日（26日）在北京和香港舉行連線專題研討會，香港分場在政府總部舉行，中聯辦官員、行政長官李家超、特區政府主要官員、行政會議成員及立法會議員等均有出席。李家超表示，國家主席習近平上月在北京聽取其述職時明確指出，特區要「堅持和完善行政主導」。中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍今日在致辭時指出，特區政府要全面準確理解主席習近平強調「堅持和完善行政主導」的重要精神，充分認識深入落實行政主導對於貫徹落實「一國兩制」方針、確保港澳長期繁榮穩定、維護港澳市民福祉利益、促進港澳良政善治的重要意義，自覺維護行政主導，鞏固完善行政主導，支持行政長官、特區政府依法施政、銳意改革，共建美好家園，進一步共同推動「一國兩制」行穩致遠。

李家超在社交平台發文，指對此有4點深刻體會 :

第一，行政主導是《基本法》設計的特區政治體制，具有政治法律基礎。香港實行的是以行政長官為核心的行政主導體制，這對於維護特區憲制秩序、確保「港人治港」、高度自治、實現特區高效治理具有重要意義。因此，行政主導不僅是「一國兩制」實踐的必然要求，更是實現特區高效治理、保障市民福祉的關鍵所在。

行政主導彰顯「一國兩制」優勢 維護國家主權、安全、發展利益

第二，實踐證明，行政主導是彰顯「一國兩制」制度優勢的好制度。行政主導有效維護國家主權、安全、發展利益，確保特區長期繁榮穩定，有效化解和應對風險挑戰，為特區長治久安提供堅實保障，同時不斷提升香港的獨特優勢和競爭力，促進民生福祉，為「一國兩制」實踐行穩致遠提供了有力的支撐。

第三，特區政府會強化香港當家人意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任；香港各界亦要自覺鞏固和完善行政主導。香港回歸以來，各種干擾、阻撓、破壞行政主導的慘痛教訓反映，要珍惜來之不易的大好局面，自覺維護好、落實好行政主導。特區政府必然會擔當作為，把行政主導融入落實到特區治理的各個環節。政府會持續提高治理效能，落實部門首長責任制，推進落實以結果為目標的高效有為政府。

在施政過程中，特區政府會廣納和融合社會各界的意見，積極破解累積多年的老大難問題，把有為政府同高效市場更好結合起來，打破利益固化藩籬，進一步深化改革。政府施政以民生福祉為施政依歸，尤其重視扶持弱勢社群，推動青年發展，確保施政成果惠及市民。在行政主導下，行政機關、立法機關、司法機關要各司其職、各盡其責，為治理好香港特區，為市民福祉和整體利益，支持和完善行政主導體制。社會各界亦要共同努力和支持參與，共同堅持和完善行政主導。

冀新一屆立法會堅定愛國愛港立場 為發展經濟改善民生貢獻力量

第四，新一屆立法會肩負重任和職責使命，應支持配合和監察促進特區政府更好施政。1月1日，他開創性地在新一屆議員宣誓後向各位議員致辭，並提及「三點期盼」和行政立法未來工作的兩個主要方面；第一點「期盼」就是貫徹行政主導與「愛國者治港」原則相適應的方針，堅持和完善行政主導，確保行政立法良性互動，既互相制衡又互相配合。他寄望新一屆立法會堅定愛國愛港立場，勇於擔當，勤勉參政議政，行政立法團結為發展經濟、改善民生貢獻力量。

李家超表示，今年是國家「十五五」規劃開局之年，亦是特區政府進一步深化改革、全力拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生的一年。他將帶領香港特區政府團隊繼續全力以赴，貫徹落實主席習近平強調「堅持和完善行政主導」的重要精神；他亦期望社會各方自覺維護行政主導，鞏固完善行政主導。在行政主導與「愛國者治港」原則相適應下，讓特區政府一起努力，建設更美好的香港家園，為國家強國建設和民族復興作出更大貢獻！

