「深入貫徹行政主導」研討會 據悉夏寶龍提醒議員注意公眾形象：「市民看着你、中央看着你」

全國港澳研究會今日（26日）在北京和香港舉行連線專題研討會，香港分場在政府總部舉行，中聯辦官員、特區政府主要官員、行政會議成員及立法會議員等都有出席。在上午9時許，多名政界人士陸續抵達政總，包括中聯辦副主任劉光源、中聯辦副主任孫尚武、中聯辦副主任張勇、運物局局長陳美寶、立法會議員譚鎮國、邵家輝、江旻憓、黃浩明、林筱魯、莊豪鋒、植潔鈴、廠商會會長盧金榮等。

夏寶龍強調行政主導 與《憲法》掛鈎

專題研討會主題為「深入貫徹落實行政主導 促進香港特別行政區良政善治」，港澳辦主任夏寶龍、前全國人大法律委員會主任喬曉陽、前港區全國人大常委范徐麗泰等人作主題發言。據了解，夏寶龍發言時提到，立法會議員應該以立法會工作為主，要注意公眾形象、一言一行一舉一動，「香港市民看着你、特區政府看着你、中央看着你」。他提到，立法會議員要建言獻策，有責任支持特區政府施政，又指行政、立法及司法機構，以行政機構為領導，要目標一致為香港好，但強調香港享有司法獨立。

夏寶龍指行政長官對「三權」均有指引權及參與權

與會的立法會議員、基本法委員會委員梁美芬會後見傳媒，引述港澳辦主任夏寶龍指，中央非常重視香港行政主導，將之與中國《憲法》掛鈎。她指，《基本法》雖無直接提及行政主導，但這實際上是「一國兩制」的最重要憲制設計。

行政長官對於行政、立法、司法有最終的責任，有指引權及參與權。梁美芬引述指，司法機關固然有獨立審判權，但這與行政、立法機關只是功能上的不同，最終責任仍在行政長官身上。

此外她又引述指，夏寶龍強調立法會議員無論有什麼公務，都要以立法會為首要任務，重點是如何結合配合政府施政，作為市民與政府溝通橋樑，是市民的「寒暑表」。

基委會委員梁美芬。

記者：林彥汛

攝影：蘇正謙