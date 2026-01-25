陳家珮逆線行車｜原定出席慈善跑終「甩底」 陳現身回應：失眠腳軟，跑不到 二十字回應會否繼續「避風頭」…

新民黨立法會議員陳家珮日前在灣仔逆線駕駛，引發爭議，昨午現身港島交通部自首及錄取口供，就事件向公眾致歉。她今早（1月25日）原定出席「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」，但未見現身。有出席活動的立法會議員表示，公眾人物應時刻警惕。陳家珮回應指，因近日事件導致失眠，無法參賽。

陳家珮原在參加者名單中

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」邀請政商社及傳媒代表參與，陳家珮原本也在名單中，但她今早未有露面。記者向現場人員查詢，確認陳家珮未出席活動。

「領袖盃」有不少立法會議員參與。立法會議員兼恒基兆業地產執行董事黃浩明，受訪時被問到陳家珮逆線駕駛事件，他指該議員已作出適當道歉， 「作為公眾人士、公眾人物，我想我們時刻都要警惕住，小心啦大家。」

另一立法會議員梁文廣指，市民期望立法會議員為大眾發聲及爭取，「所以我都期望，市民可以將焦點，擺在我們議會的工作裡面。」

陳家珮接受本網電話訪問表示，有報名參加「領袖盃」，但最近兩日失眠「腳軟軟」，故昨日通知主辦方未克出席，「純粹是體力不太好，睡眠不足，應該應付不到（項目）。」被問到未來一段時間會否避免出席公開活動「避風頭」，她回應指：「若主辦方不介意，會盡量出席已答應出席的活動」。

就調查進展，陳家珮透露警方稱一般需數周處理，加上新春假期，可能比一般時間要長，「所以要靜侯（警方）通知。」至於會否有進一步行動表達歉意，她說暫未想到太遠，「現在我覺得最緊要是落了口供，看警方那邊問法律意見後有甚麼決定。階段性去看，我自己都道了歉，所以給公眾一個交代，都要等警方的（調查結果），才是真正給公眾一個交代。」

記者：蕭博禧