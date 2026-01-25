Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線行車｜原定出席慈善跑活動惟未現身 議員同僚：公眾人物應時刻警惕

政情
更新時間：10:22 2026-01-25 HKT
發佈時間：10:22 2026-01-25 HKT

新民黨立法會議員陳家珮日前在灣仔逆線駕駛，引發爭議，昨午現身港島交通部自首及錄取口供，就事件向公眾致歉。她今早（1月25日）原定出席「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」，但未見現身。有出席活動的立法會議員表示，公眾人物應時刻警惕。

陳家珮原在參加者名單中

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」的「領袖盃」邀請政商社及傳媒代表參與，陳家珮原本也在名單中，但她今早未有露面。記者向現場人員查詢，確認陳家珮未出席活動。

相關新聞：

陳家珮逆線行車｜親身到警署錄取口供 陳家珮承認：今次做咗好錯嘅決定

議員：期望將焦點放在議會工作

「領袖盃」有不少立法會議員參與。立法會議員兼恒基兆業地產執行董事黃浩明，受訪時被問到陳家珮逆線駕駛事件，他指該議員已作出適當道歉， 「作為公眾人士、公眾人物，我想我們時刻都要警惕住，小心啦大家。」

另一立法會議員梁文廣指，市民期望立法會議員為大眾發聲及爭取，「所以我都期望，市民可以將焦點，擺在我們議會的工作裡面。」

記者：蕭博禧

