陳家珮逆線行車| 承諾短時間內不會駕駛 料下午到警署落口供

政情
更新時間：09:49 2026-01-24 HKT
發佈時間：09:49 2026-01-24 HKT

網上有影片拍到新民黨立法會議員陳家珮昨日(23日)駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有多輛閃燈的消防車。身兼立法會監察委員會成員的陳家珮今日(24日)在電台節目表示，「因為心急做咗好草率的決定」，向廣大市民道歉，並稱願意承擔法律後果，稍後會主動接觸警方，提供事發經過的所有資料，協助調查。她又指會改善駕駛態度，短時間不會駕駛。據了解，她將於下午到警署落口供。

相關新聞：新民黨議員陳家珮灣仔逆線行車 辯稱趕開會深夜出po致歉認錯 警方跟進事件

陳家珮昨日亦有在社交平發文，承認忽視道路規則，作出錯誤判斷，將為事件作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。

警方表示，留意到網上流傳有關片段，由港島總區交通部跟進事件。

