新民黨陳家珮灣仔逆線行車 稱「知道逆線行車行為不對 認同觀感不好」
更新時間：20:18 2026-01-23 HKT
發佈時間：20:18 2026-01-23 HKT
有網民在社媒上載短片，顯示一輛黑色特斯拉電動車在灣仔謝斐道懷疑逆線行駛，前方至少有多輛閃燈的消防車，群組內亦流傳另一張相片，可見涉事啡短髮司機身穿粉紅色西裝外套，正下車準備離開停車場。新民黨立法會議員陳家珮回覆《星島》查詢時確認，相中人正是她，強調「知道逆線行車行為不對，亦認同觀感不好，但當時已確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。」
陳: 確定安全才駛入 沒阻礙消防員行動
陳家珮向記者解釋，原計劃於早上8時許泊車後前往附近開會。她稱自己等候一段時間，曾繞行回頭觀察，留意到有3輛消防車停在該路段，形容「消防員正在工作中。」為免打斷他們執行職務，她未有上前查詢，但因趕時間開會，判斷消防車短時間內不會駛離，而該停車場只有一個出入口，故馬上駛進停車場」。她強調當時確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。
記者︰黃子龍
