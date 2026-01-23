支聯會顛覆案│陳曼琪：案件控罪性質嚴重危害國安 堅決支持香港法院依法審理
更新時間：17:57 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:57 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:57 2026-01-23 HKT
已解散的支聯會、前正副主席李卓人、何俊仁和鄒幸彤被控煽動他人顛覆國家政權罪，其中何俊仁認罪。選委界議員陳曼琪今日（23日）發表聲明，堅決支持香港法院依法審理。她指出，該案控罪內容指各被告鼓吹及宣揚「結束一黨專政」為國家憲法所不容，包括何俊仁不認同中國共產黨領導及公開表達對中國共產黨的敵意，以及何俊仁承認煽動顛覆國家政權，可見該案所涉控罪性質嚴重，危害國家安全，企圖顛覆國家政權，是破壞國家根本制度的犯罪行為。
結束一黨專政屬顛覆國家根本制度
陳曼琪續指，《香港國安法》依法尊重和保護人權，符合《公民權利和政治權利國際公約》的國際人權標準，言論自由並非絕對的自由，國家安全必須具凌駕性。
斥外來干預 稱國安具凌駕性
對於有外國政客及媒體等攻擊和抹黑《香港國安法》及相關案件，陳曼琪予以嚴正指責。她強調，《香港國安法》依法尊重和保護人權，符合國際人權標準，但言論自由並非絕對，國家安全必須具凌駕性。她重申，國家安全不容挑戰，香港事務純屬中國內政，司法獨立必須堅持，絕不允許任何外來干預。
