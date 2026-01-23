陳茂波於達沃斯論壇分享香港減碳策略 會晤商界及國際組織領袖

財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間1月22日)繼續在瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會行程，在專題會議上分享香港的減碳策略與綠色金融發展，並與多位國際組織及商界領袖會面，交流環球經濟議題。

論壇分享香港綠色轉型經驗

財政司司長陳茂波於早上出席以「如何為減碳項目融資」為主題的專題會議，並擔任發言嘉賓。他於會上指出，國家與香港正穩步邁向碳中和，並分享香港在2050年前實現此目標的策略。

陳茂波表示，政府透過政策誘導企業與消費者改變行為，例如為電動車提供稅務減免、為綠色建築提供誘因，並為可持續氫能交通工具等試驗項目提供財政支持。同時，香港作為國際金融中心，亦積極利用綠色債券、ESG基金等產品，引導私人資本參與減碳進程，並透過發行代幣化綠色債券及將基建項目貸款證券化等金融創新，促進綠色項目投資。

他強調，公眾支持是綠色轉型的關鍵，政府正制定與國際接軌的可持續分類目錄及披露標準，確保資金真正用於綠色項目。

會晤各地政商及國際組織領袖

陳茂波在達沃斯期間，亦與多名政商界及國際組織領袖會面，包括世界經濟論壇總裁兼首席執行官博爾格‧布倫德，以及國際貨幣基金組織第一副總裁 Gita Gopinath，就環球金融等議題交流。

他亦分別會見羅兵咸永道全球主席康慕德、AXA安盛集團行政總裁Thomas Buberl，以及Amazon Web Services全球公共政策副總裁Michael Punke，討論當前環球經濟、市場情況和技術發展。

陳茂波已完成達沃斯的訪問行程，將於1月24日（周六）早上返抵香港。