香港普通法司法實務研修班踏入尾聲 林定國 : 學員回饋 「沒想到會這麼好！」是最好的肯定

律政司司長林定國今日表示，為期11日的第二屆香港普通法司法實務研修班轉眼來到尾聲，他收到學員回饋 :「想到了會很好，但沒想到會這麼好！」形容是對研修班最好的肯定。

研修班安排密集 讓學習在理論、實踐與交流中逐步深化

他於社交平台發文，指研修班安排相當密集，包括9節課堂、8節參訪、3場對話交流、2場實務操作及其他活動，合共17位講者參與。不同形式的活動相互配合，讓學習在理論、實踐與交流中逐步深化。他亦爭取機會在午飯時間與學員一起，一邊吃便餐，一邊輕鬆傾談，親自回應他們提出的問題。

學員先後參觀終審法院、立法會，旁聽高等法院庭審、與香港法官和資深法律人員對談，讓內地法官從不同的角度理解香港法律制度的運作。有學員指出參觀終審法院時，大法官宣誓詞中的「以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法治，主持正義」讓他們印象深刻，而能親身出席2026年法律年度開啟典禮，是更深刻的體會，讓他們了解到普通法制度在香港如何連接歷史與現實，同時感受到香港法官對「一國兩制」的制度信心，以及對《基本法》、司法獨立和程序公義的堅守。

學員 : 講者深厚專業知識和生動案例 有助更了解普通法思維精髓

有學員分享，從最初面對英文案例和法律條文時的手足無措，到逐步能夠掌握查閱香港判決和公司資料的方法，並能夠深入研讀與分析；從對公司法條文的機械記憶，進一步結合普通法原則作出整體理解，能力提升令人鼓舞，也帶來更大自信。有學員認為，講者嚴謹的學術態度、深厚的專業知識和生動的案例，讓他們不僅掌握了法律條文，更了解普通法思維的精髓。

林定國指課程的完結，是雙方加深關係的起點，也是把知識帶回實務的開始。有學員表示，將把所學應用於涉外商事訴訟的司法實踐中，準確銜接不同法律體系的司法邏輯、依法平等保障中外當事人的合法權益，持續為改善跨境營商環境貢獻力量。

他相信未來無論有任何機會或需要，香港的同業都會樂意在能力範圍內加強溝通協調，推動彼此人與人之間的關係，廣交朋友。該種專業連結既有助於兩地司法與法律人員的合作，亦是落實「一國兩制」和推進國家法治建設重要的一環。