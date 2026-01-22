Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超與東盟成員國駐港總領事午餐 致力深化雙方經貿關係

政情
更新時間：18:03 2026-01-22 HKT
發佈時間：18:03 2026-01-22 HKT

行政長官李家超今日（22日）與東盟成員國駐港總領事及代表共進午餐，深化連繫、增進了解並推進共同目標。他指東盟去年取得令人振奮的非凡成就，包括去年10月在吉隆坡舉行的第47屆東盟峰會取得歷史性成果，以及東帝汶正式成為東盟第11個成員國。

已訪7成員國 李家超：香港視東盟為重要夥伴

李家超在社交平台發文表示，香港重視東盟為重要夥伴，自2010年起，東盟一直是香港第二大商品貿易夥伴，2025年首11個月，香港與東盟的商品貿易額按年同期更錄得百分之二十八的強勁增長。香港駐吉隆坡經貿辦上月投入運作，作為特區政府在東盟第4個經貿辦，證明本港持續致力深化與東盟的經貿關係。

李家超又指，自上任後自己三度訪問東盟，已到訪了東盟11國的7個國家，特區政府各司局長自2024年起亦共13次出訪東盟國家，過去數年也接待多名訪港的東盟高層官員。他強調，香港會繼續成為東盟的堅實夥伴並共同開創更美好未來，亦深信東盟將持續創新高峰。

行政長官李家超與東盟成員國駐港總領事及代表共進午餐。
李家超強調，香港會繼續成為東盟的堅實夥伴並共同開創更美好未來。
