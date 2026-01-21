李家超晤全國政協副主席蔣作君 讚港區政協為愛國愛港堅實力量
更新時間：17:49 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:49 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:49 2026-01-21 HKT
行政長官李家超今日（21日）在社交媒體發文，指今日下午與全國政協副主席蔣作君會面。李家超感謝中央一直以來對港區全國政協委員的重視，並讚揚他們是愛國愛港的堅實力量，為國家法治建設、香港長期繁榮穩定作出重要貢獻。
感謝中央重視港區政協
李家超（21日）下午在禮賓府與全國政協副主席、致公黨中央主席蔣作君會面，政務司司長陳國基和政制及內地事務局副局長胡健民亦有出席。
李家超歡迎蔣作君率領代表團訪港，並感謝中央對港區全國政協委員的重視。他表示，港區全國政協委員是愛國愛港的堅實力量，匯聚各界精英，為國家法治建設、香港長期繁榮穩定作出重要貢獻。
續促進與愛國愛港力量交流
李家超指出，本屆政府已主動成立與人大政協的恆常交流機制，而港區全國政協委員亦持續積極出謀獻策，並大力宣傳解說，說好中國及香港故事。
他感謝全國政協對特區政府的大力支持及提供的寶貴意見，並強調特區政府會繼續促進與港區全國人大代表、港區全國政協委員、省級政協委員等交流，加強溝通協作，充分凝聚及發揮愛國愛港力量，共謀發展。
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT