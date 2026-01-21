Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家超晤全國政協副主席蔣作君 讚港區政協為愛國愛港堅實力量

政情
更新時間：17:49 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:49 2026-01-21 HKT

行政長官李家超今日（21日）在社交媒體發文，指今日下午與全國政協副主席蔣作君會面。李家超感謝中央一直以來對港區全國政協委員的重視，並讚揚他們是愛國愛港的堅實力量，為國家法治建設、香港長期繁榮穩定作出重要貢獻。

感謝中央重視港區政協

李家超（21日）下午在禮賓府與全國政協副主席、致公黨中央主席蔣作君會面，政務司司長陳國基和政制及內地事務局副局長胡健民亦有出席。

行政長官李家超（右二）在禮賓府與全國政協副主席、致公黨中央主席蔣作君（左二）會面，政務司司長陳國基（右一）和政制及內地事務局副局長胡健民（左一）亦有出席。李家超FB圖片
李家超（右）下午在禮賓府與全國政協副主席、致公黨中央主席蔣作君（左）會面。李家超FB圖片
李家超歡迎蔣作君率領代表團訪港，並感謝中央對港區全國政協委員的重視。他表示，港區全國政協委員是愛國愛港的堅實力量，匯聚各界精英，為國家法治建設、香港長期繁榮穩定作出重要貢獻。

續促進與愛國愛港力量交流

李家超指出，本屆政府已主動成立與人大政協的恆常交流機制，而港區全國政協委員亦持續積極出謀獻策，並大力宣傳解說，說好中國及香港故事。

他感謝全國政協對特區政府的大力支持及提供的寶貴意見，並強調特區政府會繼續促進與港區全國人大代表、港區全國政協委員、省級政協委員等交流，加強溝通協作，充分凝聚及發揮愛國愛港力量，共謀發展。

