護士流失率由高位回落至6% 全職人數一年半增逾5%增至逾3萬人

有議員關注公立醫院護士手長期嚴重不足問題。政府表示，當局推行各類增加人手措施已見成效，全職護士流失率有所改善，由2023年3月底前，連續12個月10.9%的高峰，回落至去年10月的6%。醫管局全職護士人數由2024年3月的底位、約28,865人，增至去年10月的30,533人，約一年半內增加了5.7%。

兼職護士流失72人 退休延任增361人

當局續稱，隨着全職護士人數的增加及流失率在近年逐步下降，短期填補空缺的臨時護士人數因此減少，在過去兩年醫管局自選兼職護士人數由1,450人，略減至1,372人；延任退休人員人數由729人增至1,090人，而臨床啟導員由149人增至181人。相較於臨時或兼職安排，全職護士能夠為臨床團隊提供更穩定及持續的服務，有助於確保病人護理計劃的連續性。醫管局將繼續因應服務需要，安排臨時或兼職護士支援指定專科。

護士學額8年間增1800個

當局重申醫護專業是本地醫療系統的基石，政府一直大力投放資源以提升培訓質量，包括提供人手狀況及人力推算結果，增加政府資助的培訓學額，以應對不斷增加的醫療服務需求，而為提升本地護士的人手供應，相關院校的培訓學額已由2016/17學年的約3,200個位，穩步增至2024/25學年的約5,000個，增幅接近六成。

170名非本地培訓護士醫管局內任職或交流

隨着2024年7月通過《護士註冊（修訂）條例》，醫管局已推出一系列宣傳活動，吸引非本地培訓護士加入醫管局，醫管局亦積極與多個非本地機構合作，推出護士交流計劃。截至2025年10月底，累計共有170名非本地培訓護士透過有限註冊或特別註冊途徑，在醫管局工作或參與交流。

護士年資達5年佔總數約6成

截至2025年10月底，醫管局33,683名護士中，任職三年以下的護士有9,463名，佔整體護士人手的28.1%；而服務年資達五年或以上的護士則有20,049名，佔約六成。當中，服務超過十年的護士有12,878名，佔整體護士人手的38.2%。

政府表示，除了密切監察人手情況外，醫管局將繼續積極善用資訊科技，包括人工智能、智慧病房、智慧診所、智慧支援及數碼化工作環境等範疇，藉此提升臨床及行政流程的效率，並改善資源運用的效益。

