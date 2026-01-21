Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大棋盤︱陳嘉信曾申述自辯 AO研判官場文化轉變：日後下級凡事匯報免「孭鑊」

政情
更新時間：08:48 2026-01-21 HKT
發佈時間：08:48 2026-01-21 HKT

政府飲用水風波紀律行動終揭曉，時任物流署署長陳嘉信雖未被發現有疏忽，但由於事件嚴重影響政府聲譽，最終政府決定撤回頒授銀紫荊星章。據悉，陳嘉信曾去信當局陳述理據，大意是提到作為管理層，難以事事由他直接參與，惟最終決定不作上訴。

政府飲用水︱陳嘉信決定不作上訴

公務員事務局局長楊何蓓茵昨公布調查結果，3名物流署人員、包括1名首長級人員表現未達預期，缺乏應有的警覺性及判斷力，當中2人會受懲處、1人被書面告誡。

陳嘉信申述自辯：若工作表現有問題 政府不會延長其退休時間

至於臨退休捲入風波的陳嘉信，雖然未曾到手的勳章遭撤回，但局長形容並非懲處，只是「撤回獎勵」，亦未見有其他懲罰，意味其長俸仍「袋袋平安」。據聞，陳嘉信在調查過程中曾向當局申述，大意是自己加入政府30多年，作為部門首長不會事事直接參與審批，況且其下屬具備相當的政府採購經驗，並非新丁。

他又質疑，若政府認為他工作表現有問題，便不會在去年延長其退休時間，並提到曾有人建議他上訴，但他未有打算，頗有為自己「伸冤」的味道。去年5月滿60歲的陳嘉信，原本夠鐘退休，惟政務官人手荒下，陳嘉信獲留任至9月，豈料「臨尾香」。楊何蓓茵昨被問到政府去信陳嘉信後，對方有否回應，她稱同事有權作申述，如有新觀點政府會考慮，並放在人事檔案。

有建制中人認為，即使陳嘉信無參與審批，但作為部門首長，亦有難以推卸的管理責任，包括有否督促下屬做好審批、為何上報機制形同虛設，以至何解這些「普遍性」行為長期存在；加上事件打擊政府威信、影響市民信心，撤回勳章是最基本。

政府去年宣布建立「部門首長責任制」，強調部門首長的行政責任，今次紀律行動對日後推行責任制，以至官場文化塑造又有哪些啟示？有議員坦言，政府處理已比預期「輕手」，陳嘉信在機制上並非受懲處，長俸不受影響；若談實際代價，以個人聲譽受損為主，始終為官多年遭公開批評兼「搣柴」，自然面目無光。

時任物流署長陳嘉信就事件向公眾致歉。資料圖片
官場文化影響深遠 「甩鑊」行先事事上報

有首長級政務官則指，官場內有人認為陳嘉信「少少無辜」，但基於事件關注度高，原預計他會「再大鑊啲」，但最終沒直接懲處，相信政府有嘗試平衡公眾與公務員觀感。

該人分析，今次事件懲處關鍵在於「有否上報」，這對日後責任制之下的公務員工作文化會有深遠影響，擔心「下層乜都上報，上級事必躬親」，公僕或為免出事要「孭鑊」，結果凡事留待最上級處理。至於會否拖慢行政效率，該政務官坦言難以避免，要在「信任下屬」與「安全至上」之間取平衡。

「部門首長責任制」推出之初，如何區分行政責任與政治責任是焦點之一，也有關注今次事件，政策局是否亦有責任。全國港澳研究會顧問劉兆佳指，行政責任與政治責任是不同概念，前者須充分證據，確認某公務員有明顯缺失；政治責任則毋須嚴謹證據，單憑「提升管治威信」亦可成為撤換理由。他認為，政府今次處理顯示了推動行政責任制的決心。

有議員分析，政府選擇以最「均真」方式處理，「一定要鐵證如山、指明某人做錯先會罰」，某程度為日後宏福苑大火問責預留空間，做好期望管理。劉兆佳則指，政府今次為火災問責立下先例，若查明涉及行政失當，必按機制處理，不會姑息，但會否擴至問責官員，則是衡量整體因素後作出的政治決定。

聶風

